Лидер Кыргызстана провёл встречу с главой офиса Всемирного банка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 27 марта провёл встречу с руководителем офиса Всемирного банка в республике Болормаа Амгаабазар. Во время беседы, директор сообщила, что ВБ создал фонд, бюджет которого, составляет порядка 160 миллиардов долларов. Данный фонд создан для развивающихся стран мира, которые борются с распространением инфекции коронавируса. Об этом сообщает

Стороны обсудили нынешнее положение и перспективы сотрудничества между Киргизией и ВБ на ближайшие несколько лет, определяющие направления партнёрства.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации с распространением коронавирусной эпидемии почти во всех странах мира.

Президент заявил, что Кыргызстан, вместе с другими государствами экономически пострадал от COVID-19.

С учётом складывающейся обстановки, Жээнбеков предложил ВБ рассмотреть план изменения финансирования проектов в Киргизию.

Амгаабазар подчеркнула, что проведены переговоры о предоставлении финансов Кыргызстану для борьбы с пандемией.