Лидер Кыргызстана провёл встречу с главой офиса Всемирного банка

Стороны обсудили нынешнее положение и перспективы сотрудничества между Киргизией и ВБ на ближайшие несколько лет, определяющие направления партнёрства.
Кроме того, собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации с распространением коронавирусной эпидемии почти во всех странах мира.
Президент заявил, что Кыргызстан, вместе с другими государствами экономически пострадал от COVID-19.
С учётом складывающейся обстановки, Жээнбеков предложил ВБ рассмотреть план изменения финансирования проектов в Киргизию.
Амгаабазар подчеркнула, что проведены переговоры о предоставлении финансов Кыргызстану для борьбы с пандемией.