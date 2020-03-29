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Таджикистан укрепит партнёрство с Киргизией в борьбе с коронавирусом

Таджикистан укрепит партнёрство с Киргизией в борьбе с коронавирусомПравительство Таджикистана расширит совместную деятельность по противодействию коронавирусу с киргизскими властями. Тема расширения потенциала данного сотрудничества была обсуждена 28 марта в ходе телефонного разговора президента Эмомали Рахмона с лидером Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс — служба президента Таджикистана.

Главы государств обсудили нестабильность во многих регионах мира в связи с активным распространением вируса COVID — 19. Было отмечено, что в сегодняшних условиях просто необходимо предпринимать необходимые шаги для борьбы с пандемией. Важную роль в этом направлении, по словам Рахмона, играют совместные усилия стран и международных организаций. Президент Таджикистана выразил готовность правительства государства расширить потенциал взаимодействия с киргизскими властями в сфере снижения рисков заражения коронарусисом в регионе.

Лидеры стран сошлись во мнении, что необходимо консолидировать усилия в борьбе с транснациональным распространением этой болезни. Особый акцент был сделан на минимизации негативного влияния инфекции на торговое и экономическое сотрудничество. Также была подчеркнута важность расширения работы совместной комиссии и комитетов по делимитации и демаркации государственной границы.

Напомним, что на данный момент в Таджикистане нет ни одного официально зарегистрированного случая заражения COVID — 19. В медицинских учреждениях страны на карантине находятся 3870 граждан.





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