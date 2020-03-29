В Узбекистане ужесточили карантин

Специальная республиканская комиссия Узбекистана 27 марта приняла ряд мер по предупреждению распространения коронавируса в стране в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия народа. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе комиссии. Специальная республиканская комиссия Узбекистана 27 марта приняла ряд мер по предупреждению распространения коронавируса в стране в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия народа. Об этом SNG.Today сообщили вкомиссии.

Оперативный штаб поручил гражданам, в целях охраны здоровья населения, не выходить «на улицу» без крайней необходимости. Также, ведомство позволило «покидать дома» для того, чтобы приобрести продукты питания и медикаменты.

В спецкомиссии сообщили, что данное ограничение не касается сотрудников государственных и общественных организаций, которые будут выполнять свои обязанности во время карантина, для жизнеобеспечения системы.

Кроме того, кто выходит из дома без медицинских «масок», теперь будут штрафовать в соответствии с принятым законом. Также, в общественных местах вводится строгое соблюдение социальной дистанции между людьми не менее 2 метров. В людных местах ограничивается одновременное присутствие более 3 человек, за исключением членов одной семьи.

Более того, предприниматели, которые не соблюдали карантин и открывали развлекательные заведения, рестораны, кафе, теперь к ним начато применение жёстких мер, однако данное обязательство не касается служб доставки еды.

Вчера, в стране, также, прекратилось межобластное движение всех видов транспорта из-за угрозы распространения Covid-19. Отметим, что ограничение не распространятся на транспортные средства, которые занимаются грузоперевозками по стране. Также, временно закрыты вещевые рынки, образовательные и религиозные учреждения страны.

Напомним, что с 16 марта Узбекистан приостановил транспортное сообщение с соседними странами.

В связи транспортными ограничениями, 27 марта Шавкат Мирзиёев, пообщался с Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе беседы стороны обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию, прежде всего в приграничных территориях, а также рассмотрели главные вопросы дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений. Кроме того, президент Узбекистана в этот день обсудил с главой Кыргызстана, вопросы о недопущение негативного воздействия пандемии на двусторонние торгово-экономические связи.