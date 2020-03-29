В Туркменистане будут продвигать физактивность среди будущих мам

В Туркменистане будет разработана инновационная стратегия по поощрению физической активности среди беременных женщин. Данная программа будет разработана минздравом страны и Всемирной организацией здравоохранения. Об этом SNG.Today сообщили 27 марта в пресс-службе Европейского бюро ВОЗ.

Защита здоровья будет осуществляться в рамках современных методик разработки программ физнагрузок для будущих матерей. При этом будет использоваться международный опыт, который уже показал свою эффективность. Соответствующая программа министерства здравоохранения государства станет частью Национальной стратегии Туркменистана по физической активности в период на 2018–2025 годы.

В этих целях минздрав будет проводить дополнительную подготовку медицинских работников, которые будут консультировать будущих матерей и назначать им соответствующую программу физических упражнений. Согласно исследованиям ВОЗ, данный подход поможет укрепить состояние здоровья женщин, обеспечить стабильный сон во время беременности и повысить настроение, что, в свою очередь, также положительно повлияет на плод.

Руководство Европейского регионального бюро ВОЗ отметило, что работа Туркменистана в данном направлении является наглядным примером заботы государства о своих гражданах и эффективном многостороннем подходе госведомств к продвижению здорового образа жизни среди конкретной группы населения.