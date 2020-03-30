Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снег

В западных областях завтра столбики термометров опустятся до +2...+6 градусов. На Севере включительно с Винницкой областью похолодает до +4...+10 градусов.
В подавляющей части центральных областей, на Востоке и Юге еще задержится теплая погода, +12...+17 градусов.
Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром,
- предупреждает на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.
В Киеве понедельник будет облачным, влажным и холодным. Температура воздуха снизится до +7...+9.
Прогноз погоды на понедельник, 30 марта, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +6...+8
Винница – +9...+11
Одесса – +16...+18
Николаев – +16...+18
Херсон – +15...+17
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +9...+11
Сумы- + 10... + 12
Полтава – +13...+15
Днепр – +13...+15
Запорожье – +15...+17
Донецк – +13...+15
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +8...+10
Прогноз погоды на понедельник, 30 марта, от Укргидрометцентра