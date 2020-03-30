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Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снег


Погода в Украине в понедельник, 30 марта, будет прохладной и местами снежной. Мокрый снег и похолодание ожидается на Западе страны. В то же время в восточных и южных регионах еще будет тепло и солнечно.

В западных областях завтра столбики термометров опустятся до +2...+6 градусов. На Севере включительно с Винницкой областью похолодает до +4...+10 градусов.


В подавляющей части центральных областей, на Востоке и Юге еще задержится теплая погода, +12...+17 градусов.


Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром,
- предупреждает на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.


В Киеве понедельник будет облачным, влажным и холодным. Температура воздуха снизится до +7...+9.





Прогноз погоды на понедельник, 30 марта, в городах Украины:


Ужгород – +6...+8


Львов – +2...+4


Ивано-Франковск – +3...+5


Тернополь – +2...+4


Черновцы – +5...+7


Хмельницкий – +4...+6


Луцк – +2...+4


Ровно – +2...+4


Житомир – +6...+8


Винница – +9...+11


Одесса – +16...+18


Николаев – +16...+18


Херсон – +15...+17


Симферополь – +14...+16


Кропивницкий – +13...+15


Черкассы – +12...+14


Чернигов – +9...+11


Сумы- + 10... + 12


Полтава – +13...+15


Днепр – +13...+15


Запорожье – +15...+17


Донецк – +13...+15


Луганск – +13...+15


Харьков – +13...+15


Киев – +8...+10


погода
Прогноз погоды на понедельник, 30 марта, от Укргидрометцентра






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