Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снег

Погода в Украине в понедельник, 30 марта, будет прохладной и местами снежной. Мокрый снег и похолодание ожидается на Западе страны. В то же время в восточных и южных регионах еще будет тепло и солнечно.

В западных областях завтра столбики термометров опустятся до +2...+6 градусов. На Севере включительно с Винницкой областью похолодает до +4...+10 градусов.

В подавляющей части центральных областей, на Востоке и Юге еще задержится теплая погода, +12...+17 градусов.

Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром,

- предупреждает на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

В Киеве понедельник будет облачным, влажным и холодным. Температура воздуха снизится до +7...+9.







Прогноз погоды на понедельник, 30 марта, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +6...+8

Винница – +9...+11

Одесса – +16...+18

Николаев – +16...+18

Херсон – +15...+17

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +9...+11

Сумы- + 10... + 12

Полтава – +13...+15

Днепр – +13...+15

Запорожье – +15...+17

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +8...+10



Прогноз погоды на понедельник, 30 марта, от Укргидрометцентра