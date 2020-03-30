Не исключаю свое возвращение в "Динамо": Ярмоленко о будущей судьбе карьеры

Футболист сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал, что не исключает своего возвращения в киевский клуб. Игрок добавил, что видит несколько плюсов для себя в переносе Евро-2020.

30-летний хавбек хочет продолжить карьеру в Англии, но не исключает, что когда-нибудь вернется в "Динамо".

Как отмечает футболист, в "Вест Хэме" его все устраивает. Английский чемпионат – о его уровне даже не стоит говорить. О завершении карьеры Ярмоленко пока не думает. Пока есть силы и желание, будет работать и продолжать играть в футбол.

"Динамо" – моя родная команда, всегда с теплотой в сердце говорю про этот клуб. Посмотрим, что будет в будущем, как все сложится, но не исключаю вариант возвращения в киевский клуб. Если я буду нужен, то всегда рад помочь,

– сказал Ярмоленко в эфире программы "Великий футбол".

Андрей Ярмоленко выступал в "Динамо" с 2006 по 2017-й год. В 2018-м после одного сыгранного года в дортмундской "Боруссии" перешел в "Вест Хэм".

Ярмоленко рассказал, что было разочарование, когда узнал, что перенесли Евро. Все футболисты это восприняли с пониманием.

Андрей не знал, смог ли бы подойти к чемпионату Европы в своих лучших кондициях. Футболист пропустил три месяца из-за травмы.

Именно Ярмоленко отметился победным голом в ворота Португалии в матче, по итогам которого команда Шевченко досрочно вышла на чемпионат Европы.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса УЕФА решил перенести Евро-2020 на лето 2021 года. Теперь чемпионат должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021-го.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter та Telegram.