В мире заканчиваются презервативы из-за коронавируса

Крупнейший производитель презервативов в мире компания Karex Bhd предупредила о вероятном дефиците их продукции.

Из-за коронавируса компания лишь совсем недавно возобновила свое производство в Малайзии. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Согласно запретам власти, сейчас там может работать только половина производителей. Такая же ситуация с производством в Индии и Китае.

В результате, поставки презервативов упали почти на 50%, а запасы рассчитаны только на два месяца. Также есть проблемы с экспортом из-за закрытых границ.

В то же время исполнительный директор компании Миа Го Киато заявил, что спрос на их продукцию вырос вдвое, ведь люди воздерживаются от рождения детей, потому что не знают, чего ждать в будущем.