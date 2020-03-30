Чем протирать смартфон от микробов: важные советы

Чем протирать смартфон?

Вспышка коронавируса подтолкнула нас пересмотреть свои привычки касательно гигиены. Одно из важнейших правил – тщательное мытье рук. Но мы забываем, что обрабатывать надо и смартфоны, которые мы берем в руки от 2600 до 5 тысяч раз ежедневно. Но как правильно протирать смартфон?

Сразу на ум приходит спирт. Но чистый спирт может повредить олеофобное покрытие девайса. Также, не стоит заливать смартфон жидкостью, ведь она может попасть в отверстия и повредить важные компоненты устройства.

Смартфон без пленки



Итак, если у вас смартфон без защитного стекла или пленки, тогда его нужно протирать раствором (40% спирта + 60% воды). Эту жидкость сначала наносим на безворсовую ткань, а дальше протираем ею девайс.





Также можно сделать раствор из изопропилового спирта и дистиллированной воды (в пропорции 1:1). Тоже протираем безворсовой тканью.





Ну и самый простой вариант – это специальные салфетки для гаджетов.





Смартфон с защитным покрытием



Защитная пленка уже не такая чувствительная, поэтому можно использовать обычный медицинский спирт. Принцип тот же – наносим на безворсовую салфетку и далее протираем смартфон.



Антибактериальные спиртосодержащие средства для протирки используем ткань.



Ну, и салфетки для девайсов подойдут и для защитного стекла или пленки.



Как очистить поверхность смартфона, чтобы не повредить покрытие

Какие болезни переносит смартфон

Первое, что приходит на ум, и еще тревожит больше всего, – это вирус COVID-19. Он может жить на гладких поверхностях от нескольких часов, до нескольких дней.

Также через смартфон может подхватить и обычный грипп или простуду.

На поверхности девайса могут оказаться и патогенные штаммы кишечной палочки, антибиотикорезистентные стафилококки или стрептококки и тому подобное. А они могут стать возбудителями кишечных и кожных инфекций, повысить риски острого кишечного отравления и тому подобное.

Ну, и на смартфон попадают влага, жир и пот от висков, ушей и волос, остатки пищи и грязи и еще много чего другого.

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