Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп сделал свой прогноз по результатам эпидемии коронавируса в Штатах. Он заявил, что когда вследствие пандемии умрет менее 200 тысяч американцев, то действия власти можно будет считать успешными.

Если бы власть ничего не делала, то могли бы умереть около 2,2 миллиона человек, заявил Трамп. Видео с его обращением к народу в твиттере публикует Белый дом.

Если нам удастся снизить этот показатель к, как мы говорили, 200 тысяч человек, хоть это и ужасная цифра, это будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу,

– заявил американский президент.

Кроме того, он сделал свой прогноз, что пик эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах, вероятно, начнется уже через две недели.

"Мы должны придерживаться определенного курса и выполнять указания. Ничего не может быть хуже, как объявить победу еще до того, как мы ее преодолеем", – подчеркнул Дональд Трамп.

Американские власти решили продлить действие ограничительных мер. Для более эффективной борьбы с коронавирусом карантин в США продлили до 30 апреля.





Что известно о коронавирусе в США?

Соединенные Штаты Америки обогнали Китай и Италию и стали первой в мире страной по количеству больных коронавирусом – более 140 тысяч подтвержденных случаев.



За все время из них пока смогли выздороветь лишь 4,5 тысячи американцев, еще почти 2,5 тысячи граждан США умерли.