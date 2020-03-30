Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в США

Если бы власть ничего не делала, то могли бы умереть около 2,2 миллиона человек, заявил Трамп. Видео с его обращением к народу в твиттере публикует Белый дом.
Если нам удастся снизить этот показатель к, как мы говорили, 200 тысяч человек, хоть это и ужасная цифра, это будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу,
– заявил американский президент.
Кроме того, он сделал свой прогноз, что пик эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах, вероятно, начнется уже через две недели.
"Мы должны придерживаться определенного курса и выполнять указания. Ничего не может быть хуже, как объявить победу еще до того, как мы ее преодолеем", – подчеркнул Дональд Трамп.
Американские власти решили продлить действие ограничительных мер. Для более эффективной борьбы с коронавирусом карантин в США продлили до 30 апреля.
Что известно о коронавирусе в США?
Соединенные Штаты Америки обогнали Китай и Италию и стали первой в мире страной по количеству больных коронавирусом – более 140 тысяч подтвержденных случаев.
За все время из них пока смогли выздороветь лишь 4,5 тысячи американцев, еще почти 2,5 тысячи граждан США умерли.