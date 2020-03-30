Цена нефти WTI упала ниже $20



Стоимость на нефть марки WTI обрушилась на 8,52%, опустившись ниже $20 за баррель впервые с 2002 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Так, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI упала до отметки в $19,98 за баррель.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 4,65%, достигнув $26,6 за баррель.



С начала года стоимость WTI обвалилась на 60%, а Brent — почти на 30%. Поводом для этого стал развал сделки ОПЕК+, в рамках которой Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 барр./сутки, чтобы поддержать экономику в связи с пандемией коронавируса. Россия выступала за то, чтобы оставить добываемые объемы на прежнему уровне. На фоне развала сделки и коронавируса спрос на нефть в США, как сообщал Bloomberg, снизился до такого уровня, что производителям приходится доплачивать потребителям по 19 центов за баррель, чтобы они вывезли топливо из переполненных хранилищ.