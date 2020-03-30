 
  • 18:03 – Чем протирать смартфон от микробов: важные советы 
  • 10:40 – Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в США 
  • 12:00 – В России создали три препарата против COVID-19 
  • 12:00 – В России создали три препарата против COVID-19 
  • 18:37 – Руслана призналась, в чем секрет ее крепкого брака 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

В России создали три препарата против COVID-19



В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента, руководителя секции медико-биологических наук РАН академика Владимира Чехонина.
По его словам, несколько лет назад появился противовирусный препарат триазавирин.
«Но на сегодня готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции. Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции», — сказал Чехонин.
Еще академик упомянул о «достаточно эффективной» схеме синтеза противовирусного препарата фавипиравир, который ранее создали в Японии для лечения инфекций, вызванных РНК-вирусами, к которым и принадлежит COVID-19.
Как отметил вице-президента РАН, оба препарата готовы для испытаний в специализированных учреждениях.
Также академик рассказал о препарате фортепрен, который был создан на основе лекарства фоспренил, предназначенного для лечения коронавирусных инфекций у животных.
«Что касается фортепрена, он прошел все стадии клинических испытаний, то есть был испытан даже на людях. Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания», — добавил Чехонин.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 31


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Израиль получил первую партию лекарства от коронавируса | Kaletra
    » Более 5000 таджикистанцев находятся на карантине
    » Готово лекарство от коронавируса | Сенсация из Тегерана
    » Шавкат Мирзиёев обратился к народу из-за пандемии Covid-19
    » Инструкция по применению препарата Миноксидил
    » Трибулус: принцип действия и эффективность
    » Ученые нашли способ лечения креветок
    » Социально незащищенные и беременные будут получать медикамент «Тамифлю» бесплатно
    » В России создали лекарство от всех видов рака
    » Ученые нашли универсальное лекарство для лечения всех типов рака
    » Армянский учёный исследует способ вдвое повысить действие препарата от рака
    » Врачи разрешили употреблять ускоритель работы мозга здоровым людям
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Чем протирать смартфон от микробов: важные советы

    • 18:03
    • 13
    • 0

    DSG против АКП: что лучше

    • 16:02
    • 28
    • 0

    В России создали три препарата против COVID-19

    • 12:00
    • 32
    • 0

    Цена нефти WTI упала ниже $20

    • 10:46
    • 39
    • 0

    Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в США

    • 10:40
    • 38
    • 0

    Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снег

    • 09:25
    • 33
    • 0

    Не исключаю свое возвращение в "Динамо": Ярмоленко о будущей судьбе карьеры

    • 09:15
    • 31
    • 0

    Таджикистан укрепит партнёрство с Киргизией в борьбе с коронавирусом

    • 17:47
    • 62
    • 0

    В Украине обеспечат защиту прав детей в условиях чрезвычайной ситуации

    • 16:09
    • 49
    • 0

    В Туркменистане будут продвигать физактивность среди будущих мам

    • 15:25
    • 51
    • 0

    В Узбекистане ужесточили карантин

    • 12:26
    • 57
    • 0

    Молдавия получила гуманитарную помощь от России

    • 11:53
    • 63
    • 0

    В МИД оценили развитие ситуации в Сирии

    • 11:35
    • 51
    • 0

    Лидер Кыргызстана провёл встречу с главой офиса Всемирного банка

    • 09:35
    • 62
    • 0

    В Казахстане госкомиссия усилит ограничения чрезвычайного положения

    • 19:49
    • 101
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57611
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52593
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47971
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43438
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37294
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 36383
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35816
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33092
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31405
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30488
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24212
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23372
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23187
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20892
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20282
    • 0

    В России создали три препарата против COVID-19

    • 12:00
    • 32
    • 0

    Цена нефти WTI упала ниже $20

    • 10:46
    • 39
    • 0

    Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в США

    • 10:40
    • 38
    • 0

    DSG против АКП: что лучше

    • 16:02
    • 28
    • 0

    Чем протирать смартфон от микробов: важные советы

    • 18:03
    • 13
    • 0

    Не исключаю свое возвращение в "Динамо": Ярмоленко о будущей судьбе карьеры

    • 09:15
    • 31
    • 0

    Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снег

    • 09:25
    • 33
    • 0

    В Туркменистане будут продвигать физактивность среди будущих мам

    • 15:25
    • 51
    • 0

    В Узбекистане ужесточили карантин

    • 12:26
    • 57
    • 0

    Таджикистан укрепит партнёрство с Киргизией в борьбе с коронавирусом

    • 17:47
    • 62
    • 0

    Лидер Кыргызстана провёл встречу с главой офиса Всемирного банка

    • 09:35
    • 62
    • 0

    В Украине обеспечат защиту прав детей в условиях чрезвычайной ситуации

    • 16:09
    • 49
    • 0

    В МИД оценили развитие ситуации в Сирии

    • 11:35
    • 51
    • 0

    Молдавия получила гуманитарную помощь от России

    • 11:53
    • 63
    • 0

    Ким Кардашьян снова разозлила турок |«ламаджо» это «армянская пицца».

    • 16:42
    • 153
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА