Президент Узбекистана поручил поддержать наиболее уязвимые слои населения

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 марта был проинформирован о проекте документа «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии». Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 марта был проинформирован о проекте документа «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии». Об этом SNG.Today сообщили впрезидента.

Узбекский лидер дал указания ответственным лицам, незамедлительно принять меры по усилению социальной защиты, а именно, оказать помощь наиболее уязвимым слоям населения страны.

Шавкат Мирзиёев поручил соответствующим министерствам и ведомствам не допускать роста цен на товары первой необходимости, продукты питания и медицинские лекарства.

Кроме того, глава государства дал указания, пострадавшим организациям от мировой пандемии, оказать льготную поддержку.

Напомним, для этого 19 марта создан антикризисный фонд в объёме более 1 миллиарда долларов, также образован оперативный штаб при кабмине Узбекистана под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова.

Напомним, что в Узбекистане число выявленных случаев COVID-19 достигло 158, отметим, что есть граждане, которые идут на поправку.