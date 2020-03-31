Президент Узбекистана поручил поддержать наиболее уязвимые слои населения

Узбекский лидер дал указания ответственным лицам, незамедлительно принять меры по усилению социальной защиты, а именно, оказать помощь наиболее уязвимым слоям населения страны.
Шавкат Мирзиёев поручил соответствующим министерствам и ведомствам не допускать роста цен на товары первой необходимости, продукты питания и медицинские лекарства.
Кроме того, глава государства дал указания, пострадавшим организациям от мировой пандемии, оказать льготную поддержку.
Напомним, для этого 19 марта создан антикризисный фонд в объёме более 1 миллиарда долларов, также образован оперативный штаб при кабмине Узбекистана под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова.
Напомним, что в Узбекистане число выявленных случаев COVID-19 достигло 158, отметим, что есть граждане, которые идут на поправку.