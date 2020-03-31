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Минздрав Таджикистана усилит подготовку больниц к приёму инфицированных

Минздрав Таджикистана усилит подготовку больниц к приёму инфицированныхМинистерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана расширит работу по подготовке медучреждений к приёму пациентов. Соответствующее поручение было дано 30 марта лидером страны Эмомали Рахмоном в ходе заседания кабмина. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

Инструкции были направлены главе минздрава Насиму Олимзода. Глава государства отметил необходимость расширения мер, принимаемых в целях предоставления профессиональной медицинской помощи пациентам, особенно тем, кто может быть заражён вирусом COVID-19. Согласно инструкциям Рахмона, все больницы должны быть оснащены передовым техническим оборудованием и содержать в штате сотрудников достаточное количество высококвалифицированных специалистов.

Была также подчёркнута важность санитарно-гигиенического мониторинга медицинских центров обслуживания. Президент акцентировал внимание на том, что необходимо ускорить строительство современных клиник в столице и других районах государства. 

Напомним, что по последним сообщениям минздрава Таджикистана, в стране не зарегистрировано ни одного пациента с коронавирусом. На данный момент около 4000 человек находятся под наблюдением врачей в инфекционных больницах страны.





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