Владимир Путин и Дональд Трамп выразили обеспокоенность в связи распространением Covid-19

Национальный лидер России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 30 марта длительно побеседовали по телефону. В ходе разговора, главы держав выразили серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой глобальной угрозе. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны обменялись мнениями о состоянии мирового рынка нефти, далее условились, что продолжат двусторонние консультации на уровне министерств энергетики.

Добавим, что на 30 марта стоимость нефти марки Brent поднялась до 26 долларов. Отметим, что на днях цена на энергоресурс упала ниже 20 долларов, впервые за 18 лет. До этого 6 марта, страны ОПЕК и Россия не смогли договориться о сокращение добычи нефти, в результате с 1 апреля 2020 года ограничительные действия по добыче энергоресурсов заканчиваются.

Также, лидеры обсудили возможность более тесного взаимодействия двух стран по предотвращению распространения коронавируса в мире.

Ранее 45-й президент США заявил в эфире телеканала Fox News, какие темы будет обсуждать с российским лидером. Он подчеркнул, что «ладить с Россией – это хорошо».

По словам, пресс-секретаря Дмитрия Пескова, тему отмены санкций не затрагивали.

Напомним, что 26 марта на экстренном саммите G20 Владимир Путин заявил, что уже пора отказаться от ненужных торговых войн и международных санкций. Скажем, что американские власти начали вводить поэтапно санкции против России с марта 2014 года.

Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров 30 марта, также пообщался со своим коллегой из США, чтобы обсудить сложившуюся мировую ситуацию, вызванную пандемией Covid-19. Кроме того, стороны подтвердили, что намерены содействовать принятым решениям саммита «Большой двадцатки» прошедшего 26 марта в формате видеоконференции.