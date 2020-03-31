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Управление сельским хозяйством Туркменистана будет полностью оцифровано

Управление сельским хозяйством Туркменистана будет полностью оцифрованоВ Туркменистане намерены полностью оцифровать систему управления сельским хозяйством с целью расширения производственного потенциала сектора. О результатах, достигнутых в данном направлении, было доложено 30 марта лидеру страны Гурбангулы Бердымухамедову в ходе очередного собрания, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

По словам заместителя премьер-министра Эсенмурада Оразгелдиева, руководящего агропромышленным комплексом страны, в сфере сельского хозяйства на данный момент реализуется ряд реформ, направленных на повышение эффективности контроля производственных процессов. С этой целью, как отметил чиновник, в агропромышленный комплекс активно внедряются современные технологии и инновационные методы менеджмента.

Глава минсельхоза Туркменистана Магтымгулы Байрамдурдыев предоставил главе государства отчёт о результатах, достигнутых в области диджитализации аграрного сектора. Было отмечено, что в соответствующей сфере активно закупают передовую технику от ведущих зарубежных производителей, что позволяет намного эффективнее проводить сезонные кампании.

Подводя итоги докладов, лидер страны подчеркнул, что власти Туркменистана уделяют большое внимание многостороннему развитию и модернизации сельского хозяйства. Он акцентировал внимание на том, что данные преобразования помогут вывести аграрный сектор государства на качественно новый уровень.





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