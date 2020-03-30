В Армении подтверждено 482 случая Covid-19

В министерстве призывают граждан Армении оставаться дома, ограничить контакт, соблюдать личную гигиену, часто мыть руки с мылом, максимально сократить доступ к общественному транспорту, держаться друг от друга не менее 1 метра.
Кроме того, в случае недомогания, необходимо обращаться к врачам, также всегда следовать советам медиков. Информацию и общую характеристику коронавируса, можно узнать на специальном сайте.
Напомним, что с 25 марта в стране в рамках карантинных мер были закрыты все организации, не вошедшие в перечень стратегических и жизненно важных предприятий.
На внеочередном заседании правительства, 30 марта, несущие убытки предприниматели и компании из-за инфекции, получат финансовую помощь.
Добавим, что ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции Covid-19 пандемией.