Медицинским сотрудникам Молдовы повысят зарплату в два раза

Кроме того, организациям, которые перестали функционировать, по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, государство за счёт финансирования государственного бюджета обеспечит сохранение рабочих мест и выплатит заработные платы через возврат 100% налогов с доходов физических лиц.
В том числе, граждане, не работающие более девяти месяцев, при этом, которые не могут воспользоваться обычной процедурой для пособия по безработице, получат сумму, в размере 2775 леев. Данная сумма равна минимальной оплате труда.
По итогам совещания, президент заявил, что руководство страны примет и другие меры для помощи гражданам и агентам по экономике.