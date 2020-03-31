Медицинским сотрудникам Молдовы повысят зарплату в два раза

Глава государства Молдавии Игорь Додон 30 марта провёл еженедельное заседание с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаный. В ходе собрания, президент озвучил несколько инициатив для поддержки населения и экономики страны. Одним из принятых решений, по словам президента, стала двойная зарплата, которую будут получать работники медицины, работающие напрямую с инфицированными или пациентами, у кого есть подозрение на коронавирус. Об этом сообщает

Кроме того, организациям, которые перестали функционировать, по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, государство за счёт финансирования государственного бюджета обеспечит сохранение рабочих мест и выплатит заработные платы через возврат 100% налогов с доходов физических лиц.

В том числе, граждане, не работающие более девяти месяцев, при этом, которые не могут воспользоваться обычной процедурой для пособия по безработице, получат сумму, в размере 2775 леев. Данная сумма равна минимальной оплате труда.

По итогам совещания, президент заявил, что руководство страны примет и другие меры для помощи гражданам и агентам по экономике.