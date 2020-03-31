Ожидается падение ВВП Украины на 3,9%

Валовой внутренний продукт, по прогнозам украинского правительства, упадёт на 3,9%. Рецессия обусловлена распространением коронавируса на территории государства. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства Украины.

Ранее кабмин сообщал, что в 2020 году рост ВВП составит 3,7%. Но предположения были пересмотрены с учётом текущих мировых тенденций и возникновения COVID-19. При этом, было отмечено, что подобные темпы экономического спада наблюдаются во многих странах мира.

По словам министра экономического развития Игоря Петрашко, уровень безработицы, в первой половине этого года, достигнет 9,4%, а зарплаты упадут на 0,3%.

При этом, правительство Украины намерено планомерно восстанавливать экономический рост начиная с июля 2020 года. Основным фактором, который повлияет на данный процесс, станет высокий спрос на продукцию национального агропромышленного комплекса, стабильная система банковских операций, снижение стоимости импортных товаров и дальнейшая реализация структурных преобразований.

Соответствующие показатели макроэкономического сектора будут использоваться при пересмотре государственного бюджета Украины на этот год.