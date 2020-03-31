В Белоруссии отлично справляются с противостоянием коронавирусу

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис 29 марта озвучила мнение, что в Белоруссии противостояние коронавирусной инфекции, проходит в соответствии всем предписаниям, сообщил телеканал ОНТ

Международный эксперт прокомментировала, что белорусские службы, занятые в борьбе с вирусом, отлично предупреждают заразу на ранних этапах. Большой плюс в работе медиков — отсутствие фатальных исходов. Хорошая динамика наблюдается в отношении выздоравливающих людей. Персонал, включенный в объёмную работу, состоит из квалифицированных специалистов и отменно подготовлен.

Продолжая, Харрис заострила внимание на профилактических мерах, в основном на многолюдных предприятиях. Она отметила, чрезвычайную строгость ответственных лиц, при малейших подозрениях на инфекцию. Также, медик положительно отозвалась об организованности при тестировании вируса, оперативности и профессионализме врачей, при изоляции пациентов в специальных центрах. Представитель международной организации, комментируя далее, главной задачей всемирной работы в борьбе с инфекцией, назвала полную остановку, ужасающей поступи по планете опасного вируса.

Сотрудник ВОЗ коснулась и экономической темы, отметив важность сохранения конъюнктуры внутренних и внешних рынков государства, насколько это возможно.