 
  • 19:01 – Цены на нефть в 2020 году будут удерживаться ниже $40 за баррель 
  • 10:40 – Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в США 
  • 19:01 – Цены на нефть в 2020 году будут удерживаться ниже $40 за баррель 
  • 12:53 – Антисанитария в Баку 
  • 18:37 – Руслана призналась, в чем секрет ее крепкого брака 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Заявление МИД Армении в ответ на заявление МИД Турции о выборах, проводимых в Арцахе

 
Заявление МИД Турции о проводимых в Арцахе выборах является еще одним выражением враждебной политики этой страны в отношении армянского народа. 
Придерживаясь своей традиционной позиции по избирательному толкованию международных документов, Турция с одной стороны ссылается на резолюции Совета Безопасности ООН, а с другой - игнорирует содержащиеся в них призывы непосредственно к региональным государствам о воздержании от любых враждебных действий в контексте нагорно-карабахского конфликта. Между тем, та же Турция десятилетиями подвергает  наземной блокаде Республику Армения и поддерживает агрессивные и жестокие действия против народа Арцаха, в том числе в апреле 2016 года. 
Не менее беспочвенны ссылки МИД Турции на принципы ОБСЕ и Минский процесс. Напоминаем, что в заложившему основу Минского процесса решении ОБСЕ/СБСЕ от 24 марта 1992 года упоминаются избранные представители Нагорного Карабаха в качестве участника данного процесса.  Для того чтобы иметь избранных представителей, необходимо провести выборы, и с этой точки зрения, предстоящие выборы в Арцахе не только не противоречат, но и вытекают из логики мирного урегулирования и составляющих его основу документов. 
Попытки Турции выступить в качестве защитника международного права и ее призывы к международному сообществу более чем несостоятельны в свете продолжающихся посягательств Турции на права народов и территориальную целостность ее соседей, а также ее агрессивной политики, попирающей нормы международного права и демократии.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 51


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Армения призвала страны-члены Движения неприсоединения уважать равенства наций и права на самоопределение
    » Турция представляет серьезную угрозу для Армении – глава МИД
    » Мнацаканян: Азербайджан должен вести переговоры с представителями Арцаха
    » Мнацаканян: Баку со своей армяноненавистнической политикой остается угрозой безопасности народа Арцаха
    » Ереван не оставил без ответа выпады Баку: позиция Армении по Карабаху остается неизменной
    » Постпред Армении при ОБСЕ: Заявления Эрдогана – одно из ярких проявлений политики отрицания Геноцида
    » МИД Армении об апрельской агрессии Баку: применение силы не может оказать давление на право народа Арцаха
    » В ОБСЕ распространено заявление НС Арцаха к 30-й годовщине геноцида армян в Сумгаите
    » Турция нарушила главный принцип международного права — глава МИД Армении
    » Турция отказалась подчиниться резолюции СБ ООН по Сирии
    » Азербайджан — это просто еще одна Турция для армян — Ашотян
    » Турция никогда не сможет стать страной-сопредседателем МГ ОБСЕ
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Цены на нефть в 2020 году будут удерживаться ниже $40 за баррель

    • 19:01
    • 21
    • 0

    В Белоруссии отлично справляются с противостоянием коронавирусу

    • 17:09
    • 30
    • 0

    Ожидается падение ВВП Украины на 3,9%

    • 16:24
    • 34
    • 0

    Управление сельским хозяйством Туркменистана будет полностью оцифровано

    • 15:33
    • 38
    • 0

    Медицинским сотрудникам Молдовы повысят зарплату в два раза

    • 13:32
    • 41
    • 0

    Антисанитария в Баку

    • 12:53
    • 47
    • 0

    Заявление МИД Армении в ответ на заявление МИД Турции о выборах, проводимых в Арцахе

    • 12:41
    • 54
    • 0

    Владимир Путин и Дональд Трамп выразили обеспокоенность в связи распространением Covid-19

    • 11:46
    • 49
    • 0

    Минздрав Таджикистана усилит подготовку больниц к приёму инфицированных

    • 10:08
    • 44
    • 0

    Президент Узбекистана поручил поддержать наиболее уязвимые слои населения

    • 09:14
    • 54
    • 0

    В мире заканчиваются презервативы из-за коронавируса

    • 19:11
    • 68
    • 0

    Чем протирать смартфон от микробов: важные советы

    • 18:03
    • 65
    • 0

    DSG против АКП: что лучше

    • 16:02
    • 83
    • 0

    В России создали три препарата против COVID-19

    • 12:00
    • 83
    • 0

    В Армении подтверждено 482 случая Covid-19

    • 11:08
    • 38
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57623
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52609
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47977
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43444
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37307
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 36442
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35826
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33102
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31417
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30494
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24223
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23378
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23193
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20896
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20308
    • 0

    Цены на нефть в 2020 году будут удерживаться ниже $40 за баррель

    • 19:01
    • 21
    • 0

    Антисанитария в Баку

    • 12:53
    • 47
    • 0

    Заявление МИД Армении в ответ на заявление МИД Турции о выборах, проводимых в Арцахе

    • 12:41
    • 54
    • 0

    В Белоруссии отлично справляются с противостоянием коронавирусу

    • 17:09
    • 30
    • 0

    Ожидается падение ВВП Украины на 3,9%

    • 16:24
    • 34
    • 0

    Медицинским сотрудникам Молдовы повысят зарплату в два раза

    • 13:32
    • 41
    • 0

    В Армении подтверждено 482 случая Covid-19

    • 11:08
    • 38
    • 0

    Управление сельским хозяйством Туркменистана будет полностью оцифровано

    • 15:33
    • 38
    • 0

    Владимир Путин и Дональд Трамп выразили обеспокоенность в связи распространением Covid-19

    • 11:46
    • 49
    • 0

    Минздрав Таджикистана усилит подготовку больниц к приёму инфицированных

    • 10:08
    • 44
    • 0

    Президент Узбекистана поручил поддержать наиболее уязвимые слои населения

    • 09:14
    • 54
    • 0

    В России создали три препарата против COVID-19

    • 12:00
    • 83
    • 0

    Цена нефти WTI упала ниже $20

    • 10:46
    • 86
    • 0

    Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в США

    • 10:40
    • 73
    • 0

    DSG против АКП: что лучше

    • 16:02
    • 83
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА