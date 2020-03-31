Заявление МИД Армении в ответ на заявление МИД Турции о выборах, проводимых в Арцахе

Заявление МИД Турции о проводимых в Арцахе выборах является еще одним выражением враждебной политики этой страны в отношении армянского народа.
Придерживаясь своей традиционной позиции по избирательному толкованию международных документов, Турция с одной стороны ссылается на резолюции Совета Безопасности ООН, а с другой - игнорирует содержащиеся в них призывы непосредственно к региональным государствам о воздержании от любых враждебных действий в контексте нагорно-карабахского конфликта. Между тем, та же Турция десятилетиями подвергает наземной блокаде Республику Армения
и поддерживает агрессивные и жестокие действия против народа Арцаха, в том числе в апреле 2016 года.
Не менее беспочвенны ссылки МИД Турции на принципы ОБСЕ и Минский процесс. Напоминаем, что в заложившему основу Минского процесса решении ОБСЕ/СБСЕ от 24 марта 1992 года упоминаются избранные представители Нагорного Карабаха в качестве участника данного процесса. Для того чтобы иметь избранных представителей, необходимо провести выборы, и с этой точки зрения, предстоящие выборы в Арцахе не только не противоречат, но и вытекают из логики мирного урегулирования и составляющих его основу документов.
Попытки Турции выступить в качестве защитника международного права и ее призывы к международному сообществу более чем несостоятельны в свете продолжающихся посягательств Турции на права народов и территориальную целостность ее соседей, а также ее агрессивной политики, попирающей нормы международного права и демократии.