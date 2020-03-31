Антисанитария в Баку



Правительство Азербайджана не раз сообщало, что «приняты все меры, чтобы предотвратить распространение вируса» и даже показали демонстративные кадры, как «дезинфицируют город».

Но, местные мясники показали истину — в В то время, как во всем мире призывают следить за личной гигиеной и чистотой продуктов, в мясных лавках Баку царит полная антисанитария. Репортаж BakuTV показывает, в каком состоянии находятся прилавки, а продавцы-мясники отказываются носить маски и соблюдать чистоту.Правительство Азербайджана не раз сообщало, что «приняты все меры, чтобы предотвратить распространение вируса» и даже показали демонстративные кадры, как «дезинфицируют город».Но, местные мясники показали истину — в Баку царит антисанитария.

А чего вы хотите,они всё своё существование так живут. Советы попытались приучить их у мылу и воде, но они кочевники и мыться не будут. Их родичи в советское время давали комсомольское обязательство мыться хотя бы раз в месяц. В степи важно иметь жировой налёт на лице , защищает от жгучего ветра. И мыться там негде. Тюрки сотнями лет не моются.



