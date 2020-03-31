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Цены на нефть в 2020 году будут удерживаться ниже $40 за баррель

 
Цены на нефть будут удерживаться ниже $40 за баррель в 2020 году, поскольку меры для сдерживания глобального распространения коронавируса бьют по спросу, а развал сделки ОПЕК+ поддерживает увеличение профицита сырья, показал опрос Reuters.
Согласно данным опроса 40 аналитиков, цена на нефть марки Brent в среднем составит $38,76 за баррель в 2020 году, что на 36% ниже февральского прогноза в $60,63.
Прогноз для американской West Texas Intermediate снижен до $35,29 за баррель с $55,75 в феврале.
Brent и WTI сейчас торгуются чуть выше $20 за баррель. При этом Brent упала почти на 70% по сравнению с январскими максимумами, поскольку связанные с коронавирусом ограничения ослабили спрос, а ценовая война между Россией и Саудовской Аравией приводит к наводнению рынка сырьем.
"Нефтяной рынок потерял нижний предел, и мы не ожидаем его возвращения до четвертого квартала”, - сказала Кейлин Берч из Economist Intelligence Unit.
Цены на нефть, которые и без того были низкими, резко упали в марте, когда развалилась сделка об ограничении добычи между Организацией стран-экспортеров нефти, Россией и другими производителями - группой, известной как ОПЕК+.
Представитель министерства энергетики Саудовской Аравии сообщил в пятницу, что между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было никаких контактов ни по поводу увеличения числа стран ОПЕК+, ни для обсуждения совместного соглашения для стабилизации нефтяных рынков.
Аналитики ждут сокращения мирового спроса на нефть на 0,7-5,0 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, что потенциально затмит падение во время финансового кризиса в 2009 году.



  Источник:FMG NEWS

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