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Уже можно поздравить Араика Арутюняна с победой на президентских выборах в Арцахе

 Араик Арутюнян
На данный момент  на президентских выборах в Арцахе по результатам обработанных бюллетеней лидирует Араик Аруютнян. Он набрал 33 000 голосом. Об этом сообщил пресс-секретарь кандидата в президенты Арцаха, главы партии «Свободная Родина» Араика Арутюняна Ваграм Погосян.

По его словам, обработаны более 60 тысяч бюллетеней, из которых 33 000  в пользу Арутюняна. «Должны быть обработаны еще 15 000, чтобы первый тур выборов завершился. Из этих 15 00- нам нужно 5000 голосов», - отметил Погосян.
Он сообщил, что на втором месте Масис Маилян – 16 300, на третьем – Виталий Баласанян – 8600.
 
Уже можно поздравить Араика Арутюняна с победой на президентских и парламентских выборах в Арцахе. 

Он следующий президент Нагорного Карабаха.
Биографические данные
 
Дата и место рождения
14 декабря 1973г., г. Степанакерт НКР.
Образование
1990-1994гг.-Ереванский Институт Народного хозяйства.
1994 г.- перевелся и в 1995 г.- окончил экономический факультет Арцахского Государственного университета.
1996г.-1998г.- Аспирантура АрГУ, по специальности «экономист».
В 2013 году защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.
Трудовая деятельность
1995-1997гг.- министерство экономики и финансов НКР, помощник министра.
1997-1999гг. - Аскеранский филиал " Армагробанка", управляющий.
1999-2004гг.- Степанакертский филиал "Армагробанка", управляющий.
С 2006-2007гг., затем с 2009г по нынешний день председатель партии «Свободная Родина».
2005г-2007гг.-депутат Национального собрания, глава фракции «Родина», председатель постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и вопросам экономического управления.
2006-2007гг. -исполнительный директор ЗАО «Карабах Голд».
14 сентября 2007 г.  указом Президента НКР назначен Премьер-министром НКР.
14 сентября 2012 г. указом Президента НКР назначен Премьер-министром НКР.
25 сентября 2017 г. указом Президента Арцахской Республики назначен государственным министром РА.
Другие данные
Военнообязанный
1992г.- вступил в ряды сил самообороны НКР и принимал активное участие в боевых действиях.
Награжден медалью” За освобождение Шуши” и орденом 2-ой степени ”Боевой крест”.
Указом Президента НКР от 30 августа 2016 года А. Арутюнян награжден орденом "Григор Лусаворич" за исключительные заслуги перед Нагорно-Карабахской Республикой и в ознаменование 25 летия со дня провозглашения Нагорно-Карабахской Республики. 
Партийная принадлежность
Председатель партии ”Свободная Родина”.
Персональные данные
Женат, имеет 3 дочерей.


  Источник:FMG NEWS

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