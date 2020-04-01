Уже можно поздравить Араика Арутюняна с победой на президентских выборах в Арцахе

На данный момент на президентских выборах в Арцахе по результатам обработанных бюллетеней лидирует Араик Аруютнян. Он набрал 33 000 голосом. Об этом сообщил пресс-секретарь кандидата в президенты Арцаха, главы партии «Свободная Родина» Араика Арутюняна Ваграм Погосян.



По его словам, обработаны более 60 тысяч бюллетеней, из которых 33 000 в пользу Арутюняна. «Должны быть обработаны еще 15 000, чтобы первый тур выборов завершился. Из этих 15 00- нам нужно 5000 голосов», - отметил Погосян.

Он сообщил, что на втором месте Масис Маилян – 16 300, на третьем – Виталий Баласанян – 8600.

Уже можно поздравить Араика Арутюняна с победой на президентских и парламентских выборах в Арцахе.



Он следующий президент Нагорного Карабаха.

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