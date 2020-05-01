 
  • 18:11 – В Казахстане в этом году сдадут в эксплуатацию ряд крупных объектов 
  • 11:16 – Мир постепенно осознает, что Арцах является частью Армении, а не Азербайджана | греческие СМИ 
  • 16:56 – Промышленный сектор Туркменистана обеспечит рост всей экономики 
  • 16:47 – «Спасательный круг» для Азербайджана из Армении 
  • 19:14 – Пикап Porsche: страшный сон или ближайшее будущее 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

На Буковине от коронавируса лечится итальянец


В Черновицкой области в настоящее время лечится гражданин Италии, который заболел коронавирусом. С ним работают украинские медики.

О подтвержденном случае инфицирования итальянца на Буковине рассказал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.


Он сравнил эту ситуацию с противоположными случаями за рубежом. Говорится о гражданах Украины, которые заболели и проходят лечение за пределами нашего государства.


Мы знаем о таких случаях. В частности украинцы есть среди больных, которые сейчас в больницах Италии. Со своей стороны мы имеем случай, когда итальянец лечится в Черновицкой области. Наши врачи помогают ему вернуть здоровье,
– рассказал Осачук.


В то же время пока неясно, где именно заболел иностранец – в Италии или в Черновицкой области.


Обращение Сергея Осачук: смотрите видео





Что известно о коронавирусе на Буковине? Именно в Черновицкой области был первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Украине. И именно Буковина первой прибегла к различным ограничительным мерам.

Сейчас там официально подтвердили уже 104 случая заболевания коронавирусом. Из-за болезни там умерли два человека. Всего в Украине коронавирус подтвердили в 645 человек.





  •   Просмотров Сегодня: 78


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Украине 163 ребёнка заболели коронавирусом
    » Из-за коронавируса туристы отменяют поездки в Азербайджан | Пандемия
    » Матч "Ювентус" – "Милан" перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса
    » Во Франции из-коронавируса из больниц массово воруют маски
    » В Чехии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
    » Под Киевом поезд врезался в Renault — есть жертвы
    » Австрийцы инвестировали в запуск сыроварни в Черновицкой области
    » В Псковской области в автобус с маленькими паломниками из Беларуси врезался грузовик
    » Активный циклон на Урале оставил без электричества более 30 тысяч человек
    » Италия: «Казахстан боится стать второй Украиной»
    » Нефтяная интервенция США
    » Саакашвили: антикоррупционную программу в Одессе финансируют США
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Казахстане в этом году сдадут в эксплуатацию ряд крупных объектов

    • 18:11
    • 7
    • 0

    В узбекских вузах экзамены пройдут дистанционно

    • 17:52
    • 11
    • 0

    «Спасательный круг» для Азербайджана из Армении

    • 16:47
    • 37
    • 0

    Мнацаканян подписал меморандум о взаимопонимании ВПП ООН с Арменией

    • 15:27
    • 45
    • 0

    В профсоюзный страховой фонд медиков Белоруссии перечислено 750 тысяч Br

    • 14:31
    • 42
    • 0

    Президент Киргизии встретился с главой фонда медицинского страхования

    • 13:36
    • 39
    • 0

    В странах СНГ разделяют «общие семейные ценности» – сказано в докладе МИД РФ

    • 11:49
    • 38
    • 0

    Молдова получит гуманитарную помощь от Румынии

    • 10:57
    • 35
    • 0

    На Буковине от коронавируса лечится итальянец

    • 09:46
    • 83
    • 0

    В ООН в качестве официального документа были распространены заявления МИД Республики Арцах

    • 23:24
    • 61
    • 0

    Минкультуры Таджикистана порекомендовало гражданам больше читать

    • 17:29
    • 357
    • 0

    Промышленный сектор Туркменистана обеспечит рост всей экономики

    • 16:56
    • 100
    • 0

    Благосостояние туркменистанцев будет улучшено ПРООН и правительством

    • 15:38
    • 113
    • 0

    Шавкат Мирзиёев побывал в пострадавших от шторма районах

    • 14:10
    • 362
    • 0

    В этом году в Крыму опасаются успешного турсезона

    • 13:52
    • 396
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58124
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53316
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48176
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43727
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 38638
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37602
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36125
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33620
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31856
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30782
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24492
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23566
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23439
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21381
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21267
    • 0

    «Спасательный круг» для Азербайджана из Армении

    • 16:47
    • 37
    • 0

    В узбекских вузах экзамены пройдут дистанционно

    • 17:52
    • 11
    • 0

    В Казахстане в этом году сдадут в эксплуатацию ряд крупных объектов

    • 18:11
    • 7
    • 0

    Мнацаканян подписал меморандум о взаимопонимании ВПП ООН с Арменией

    • 15:27
    • 45
    • 0

    В профсоюзный страховой фонд медиков Белоруссии перечислено 750 тысяч Br

    • 14:31
    • 42
    • 0

    Президент Киргизии встретился с главой фонда медицинского страхования

    • 13:36
    • 39
    • 0

    В странах СНГ разделяют «общие семейные ценности» – сказано в докладе МИД РФ

    • 11:49
    • 38
    • 0

    Молдова получит гуманитарную помощь от Румынии

    • 10:57
    • 35
    • 0

    В ООН в качестве официального документа были распространены заявления МИД Республики Арцах

    • 23:24
    • 61
    • 0

    Промышленный сектор Туркменистана обеспечит рост всей экономики

    • 16:56
    • 100
    • 0

    В этом году в Крыму опасаются успешного турсезона

    • 13:52
    • 396
    • 0

    Благосостояние туркменистанцев будет улучшено ПРООН и правительством

    • 15:38
    • 113
    • 0

    Шавкат Мирзиёев побывал в пострадавших от шторма районах

    • 14:10
    • 362
    • 0

    Минкультуры Таджикистана порекомендовало гражданам больше читать

    • 17:29
    • 357
    • 0

    Зограб Мнацаканян и Хайко Маас обсудили приоритеты Восточного партнёрства и экономику

    • 12:55
    • 113
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА