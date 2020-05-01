На Буковине от коронавируса лечится итальянец

В Черновицкой области в настоящее время лечится гражданин Италии, который заболел коронавирусом. С ним работают украинские медики.

О подтвержденном случае инфицирования итальянца на Буковине рассказал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Он сравнил эту ситуацию с противоположными случаями за рубежом. Говорится о гражданах Украины, которые заболели и проходят лечение за пределами нашего государства.

Мы знаем о таких случаях. В частности украинцы есть среди больных, которые сейчас в больницах Италии. Со своей стороны мы имеем случай, когда итальянец лечится в Черновицкой области. Наши врачи помогают ему вернуть здоровье,

– рассказал Осачук.

В то же время пока неясно, где именно заболел иностранец – в Италии или в Черновицкой области.

Обращение Сергея Осачук: смотрите видео





