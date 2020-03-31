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Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлить


В Киеве будут штрафовать за массовые собрания в парках. Продуктовые рынки будут работать, но с ограничениями. Врачам, которые работают с больными коронавирус, будут платить 300% зарплаты. Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 850 000 человек. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 31 марта


Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине



  • По состоянию на утро 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев COVID-19 (за последние сутки – 94 новых случая). 17 человек умерли от коронавируса, 10 выздоровели. Еще 30 украинцев лечатся от коронавируса за рубежом, 8 выздоровели, 4 украинки в Италии, к сожалению, умерли.


География распространения коронавируса в Украине (данные по состоянию на утро 31 марта, вечером Минздрав не публиковал статистики по регионам):



  • Винницкая область – 36;

  • Волынская область – 3;

  • Днепропетровская область – 9;

  • Донецкая область – 6;

  • Житомирская область – 5 (1 летальный);

  • Закарпатская область – 1;

  • Запорожская область – 13;

  • Ивано-Франковская область – 45 (3 летальных);

  • Киев – 107;

  • Киевская область – 52 (2 летальных);

  • Кировоградская область – 4;

  • Львовская область – 6;

  • Луганская область – 2;

  • Одесская область – 11;

  • Полтавская область – 1;

  • Ровненская область – 13 (3 летальных);

  • Сумская область – 10 (1 летальный);

  • Тернопольская область – 78 (1 летальный);

  • Харьковская область – 1;

  • Херсонская область – 1;

  • Хмельницкая область – 3;

  • Черкасская область – 50;

  • Черновицкая область – 90 (2 летальных);

  • Черниговская область – 2.





Местные штабы и представители власти в течение дня отчитывались о ситуации в регионах:



  • Нардеп Сергей Шахов сообщил об улучшении состояния здоровья. Его уже выписали из больницы, потому что легкие чистые, однако результатов теста еще нет.



  • Во Львове массово проверяют водителей после того, как экспресс-тест показал коронавирус в водительницы трамвая. Теперь вирус предварительно диагностировали у еще двух водителей.




  • Коронавирус посмертно диагностировали у врача-гинеколога на Волыни. Он умер 29 марта. Соответственно в области подтверждено 3 случая заболевания, 1 из которых летальный.




  • На Буковине 7 пациентам делают вентиляцию легких, двое пациентов в тяжелом состоянии. Вечером Черновицкая ОГА сообщила о смерти двух людей от коронавируса – 1955 и 1962 годов рождения.




  • Число подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине возросло до 98. Среди больных – не менее 29 врачей. На коронавирус заболел мэр города Монастырска Андрей Старух.



Главные новости о коронавирусе в Украине






  • Продуктовые рынки во время карантина могут работать, но должны соблюдать следующие условия: на 20 квадратных метров только один покупатель, расстояние между людьми – не менее 1,5 метра, маски и перчатки обязательны для продавцов и покупателей, расстояние между местами торговли – не менее 3 метров.






  • В Киеве будут штрафовать людей, которые будут устраивать массовые собрания в парках. Всего в Украине уже составили более 3 000 админпротоколов за нарушение карантина и открыто 33 уголовных производства.




  • Очередная партия ПЦР-тестов и медицинских средств из Китая прибыла в Украину. Все средства равномерно распределят между регионами.








  • Около 100 украинских дальнобойщиков застряли в Турции, которая закрыла свои границы для иностранцев. Они уже 10 дней вынуждены жить в своих грузовиках.


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Сколько живет коронавирус на поверхностях / Инфографика 24 канала


Новости о коронавирусе в мире за 31 марта


Главное о коронавирусе в мире



  • По состоянию на 31 марта в мире подтверждены 853 799 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 42 000 человек умерли, 176 906 выздоровели. Топ-5 стран по распространению коронавируса: США (185 159), Италия (105 792), Испания (95 923), Китай (81 518), Германия (71 690).




  • В США, которые опережают весь мир по количеству заболеваний, прогнозируют вторую волну вспышки коронавируса осенью. Трамп не исключает ужесточения ограничительных мер в стране. Сейчас в Штатах проверили на коронавирус около миллиона американцев, из них подтвержденных случаев более 185 000. Только за день в Штатах более 21 000 новых случаев. В Нью-Йорке переполнены морги, вместо них используют грузовики. А спорткомплекс US Open переоборудуют в больницу на 350 коек.
     

  • В Италии от коронавируса умерли 63 врача. Страна лидирует по количеству смертей в мире – 12 428. Одновременно правительство страны разрабатывает план возвращения к нормальной жизни после того, как пандемия пройдет. Сперва восстановит работу сфера производства, затем откроют школы и университеты, а вот бары и концертные площадки предлагают пока держать закрытыми.
     

  • Испания побила очередной рекорд по количеству смертей за сутки – 849. Всего в стране 8 464 летальных случаев. Испания не справляется с пандемией, каждый восьмой инфицированный – медицинский работник. И худшее впереди – пик ждут за 2 – 3 недели, говорят испанские врачи.
     

  • В Китае выздоровели 93% всех людей, у которых подтвердили коронавирус. Сейчас в больницах остаются 2 161 человек. В то же время Всемирный банк прогнозирует прекращение роста экономики Китая, что может стать причиной бедности 11 миллионов людей в Восточной Азии.
     

  • Самой молодой жертвой коронавируса в Европе стала 12-летняя девочка из Бельгии.
     

  • В Израиле ужесточили карантин: запрещено собираться группами более двух человек и проводить коллективную молитву, даже под открытым небом. В стране могут выходить на работу только 15% работников государственных и частных предприятий.
     

  • В Польше можно передвигаться исключительно в одиночку. Делать покупки можно лишь в одноразовых перчатках. Доступ к паркам и бульварам ограничат. Услуги косметического характера запрещено предоставлять даже дома. В стране разработали антикризисную программу, которая затронет и украинцев: после завершения пандемии продлят разрешительные документы на проживание и работу еще на 30 дней.
     

  • В России ввели наказание за нарушение карантина и самоизоляции – от 15 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 7 лет. Режим самоизоляции ввели в половине страны. Коронавирус обнаружили у врача-инфекциониста Дениса Проценко. Он является главным врачом больницы в Коммунарке, куда часто наведывается Путин. Недавно они пожимали друг другу руку. Правда, пресс-секретарь Путина заверил, что у российского президента коронавирус не обнаружили. В целом в России 2 337 больных и 17 смертей от коронавируса.
     

  • В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса. Лукашенко не теряет оптимизма и надеется, что пик спадет уже к Пасхе.
     

  • В Канаде за несколько дней количество случаев заболевания выросло на 37%. Сейчас в стране 8 505 случаев. Больше всего страдает провинция Квебек.
     

  • В Дании заявили о замедлении темпов распространения коронавируса. Если цифры будут стабильными в течение двух недель, в стране ослабят карантинные мероприятия.




Исследование коронавируса




  • Согласно новому исследованию, облако капель от чихания распространяется на 7 - 8 метров. Хотя пока ВОЗ советует сохранять дистанцию не менее 1 метра.






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