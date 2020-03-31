Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлить
- 31.03.2020, 21:25,
- В Мире + Европа » Украина
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В Киеве будут штрафовать за массовые собрания в парках. Продуктовые рынки будут работать, но с ограничениями. Врачам, которые работают с больными коронавирус, будут платить 300% зарплаты. Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 850 000 человек. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 марта.
Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине
- По состоянию на утро 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев COVID-19 (за последние сутки – 94 новых случая). 17 человек умерли от коронавируса, 10 выздоровели. Еще 30 украинцев лечатся от коронавируса за рубежом, 8 выздоровели, 4 украинки в Италии, к сожалению, умерли.
География распространения коронавируса в Украине (данные по состоянию на утро 31 марта, вечером Минздрав не публиковал статистики по регионам):
- Винницкая область – 36;
- Волынская область – 3;
- Днепропетровская область – 9;
- Донецкая область – 6;
- Житомирская область – 5 (1 летальный);
- Закарпатская область – 1;
- Запорожская область – 13;
- Ивано-Франковская область – 45 (3 летальных);
- Киев – 107;
- Киевская область – 52 (2 летальных);
- Кировоградская область – 4;
- Львовская область – 6;
- Луганская область – 2;
- Одесская область – 11;
- Полтавская область – 1;
- Ровненская область – 13 (3 летальных);
- Сумская область – 10 (1 летальный);
- Тернопольская область – 78 (1 летальный);
- Харьковская область – 1;
- Херсонская область – 1;
- Хмельницкая область – 3;
- Черкасская область – 50;
- Черновицкая область – 90 (2 летальных);
- Черниговская область – 2.
Местные штабы и представители власти в течение дня отчитывались о ситуации в регионах:
- Нардеп Сергей Шахов сообщил об улучшении состояния здоровья. Его уже выписали из больницы, потому что легкие чистые, однако результатов теста еще нет.
- Во Львове массово проверяют водителей после того, как экспресс-тест показал коронавирус в водительницы трамвая. Теперь вирус предварительно диагностировали у еще двух водителей.
- Коронавирус посмертно диагностировали у врача-гинеколога на Волыни. Он умер 29 марта. Соответственно в области подтверждено 3 случая заболевания, 1 из которых летальный.
- На Буковине 7 пациентам делают вентиляцию легких, двое пациентов в тяжелом состоянии. Вечером Черновицкая ОГА сообщила о смерти двух людей от коронавируса – 1955 и 1962 годов рождения.
- Число подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине возросло до 98. Среди больных – не менее 29 врачей. На коронавирус заболел мэр города Монастырска Андрей Старух.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Глава МВД Арсен Аваков предположил, что карантин в Украине продлится минимум 2 месяца. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что менее чем через 2 – 3 месяца карантин могут ослабить, ведь "людям надо зарабатывать деньги".
- В Украине готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывших из-за рубежа. В Киеве это Чернобыльская больница. Эти помещения обеспечат защитными костюмами, очками и масками. Всем прибывшим из-за рубежа будут делать ПЦР-тесты на 5 – 6 день обсервации. Если коронавируса у них не обнаружат, они смогут поехать домой на самоизоляцию. Мы получили эксклюзивные фото санатория "Пуща Конгресс", где украинцам предлагают платную обсервацию за 169 евро с человека.
- Продуктовые рынки во время карантина могут работать, но должны соблюдать следующие условия: на 20 квадратных метров только один покупатель, расстояние между людьми – не менее 1,5 метра, маски и перчатки обязательны для продавцов и покупателей, расстояние между местами торговли – не менее 3 метров.
- В Киеве будут штрафовать людей, которые будут устраивать массовые собрания в парках. Всего в Украине уже составили более 3 000 админпротоколов за нарушение карантина и открыто 33 уголовных производства.
- Очередная партия ПЦР-тестов и медицинских средств из Китая прибыла в Украину. Все средства равномерно распределят между регионами.
- Около 100 украинских дальнобойщиков застряли в Турции, которая закрыла свои границы для иностранцев. Они уже 10 дней вынуждены жить в своих грузовиках.
Сколько живет коронавирус на поверхностях / Инфографика 24 канала
Главное о коронавирусе в мире
- По состоянию на 31 марта в мире подтверждены 853 799 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 42 000 человек умерли, 176 906 выздоровели. Топ-5 стран по распространению коронавируса: США (185 159), Италия (105 792), Испания (95 923), Китай (81 518), Германия (71 690).
- В США, которые опережают весь мир по количеству заболеваний, прогнозируют вторую волну вспышки коронавируса осенью. Трамп не исключает ужесточения ограничительных мер в стране. Сейчас в Штатах проверили на коронавирус около миллиона американцев, из них подтвержденных случаев более 185 000. Только за день в Штатах более 21 000 новых случаев. В Нью-Йорке переполнены морги, вместо них используют грузовики. А спорткомплекс US Open переоборудуют в больницу на 350 коек.
- В Италии от коронавируса умерли 63 врача. Страна лидирует по количеству смертей в мире – 12 428. Одновременно правительство страны разрабатывает план возвращения к нормальной жизни после того, как пандемия пройдет. Сперва восстановит работу сфера производства, затем откроют школы и университеты, а вот бары и концертные площадки предлагают пока держать закрытыми.
- Испания побила очередной рекорд по количеству смертей за сутки – 849. Всего в стране 8 464 летальных случаев. Испания не справляется с пандемией, каждый восьмой инфицированный – медицинский работник. И худшее впереди – пик ждут за 2 – 3 недели, говорят испанские врачи.
- В Китае выздоровели 93% всех людей, у которых подтвердили коронавирус. Сейчас в больницах остаются 2 161 человек. В то же время Всемирный банк прогнозирует прекращение роста экономики Китая, что может стать причиной бедности 11 миллионов людей в Восточной Азии.
- Самой молодой жертвой коронавируса в Европе стала 12-летняя девочка из Бельгии.
- В Израиле ужесточили карантин: запрещено собираться группами более двух человек и проводить коллективную молитву, даже под открытым небом. В стране могут выходить на работу только 15% работников государственных и частных предприятий.
- В Польше можно передвигаться исключительно в одиночку. Делать покупки можно лишь в одноразовых перчатках. Доступ к паркам и бульварам ограничат. Услуги косметического характера запрещено предоставлять даже дома. В стране разработали антикризисную программу, которая затронет и украинцев: после завершения пандемии продлят разрешительные документы на проживание и работу еще на 30 дней.
- В России ввели наказание за нарушение карантина и самоизоляции – от 15 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 7 лет. Режим самоизоляции ввели в половине страны. Коронавирус обнаружили у врача-инфекциониста Дениса Проценко. Он является главным врачом больницы в Коммунарке, куда часто наведывается Путин. Недавно они пожимали друг другу руку. Правда, пресс-секретарь Путина заверил, что у российского президента коронавирус не обнаружили. В целом в России 2 337 больных и 17 смертей от коронавируса.
- В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса. Лукашенко не теряет оптимизма и надеется, что пик спадет уже к Пасхе.
- В Канаде за несколько дней количество случаев заболевания выросло на 37%. Сейчас в стране 8 505 случаев. Больше всего страдает провинция Квебек.
- В Дании заявили о замедлении темпов распространения коронавируса. Если цифры будут стабильными в течение двух недель, в стране ослабят карантинные мероприятия.
- Совсем не понимают серьезности ситуации в Туркменистане. Там запретили слово "коронавирус" и вылавливают людей в масках.
- В Великобритании люди скупили продуктов больше, чем перед Рождеством, продажи выросли на 20%. А в Австралии резко вырос спрос на алкоголь во время карантина, поэтому в стране ввели ограничение – не более 12 бутылок вина и двух ящиков пива в день в одни руки.
Исследование коронавируса
- Согласно новому исследованию, облако капель от чихания распространяется на 7 - 8 метров. Хотя пока ВОЗ советует сохранять дистанцию не менее 1 метра.
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