Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлить

Новости о коронавирусе в Украине 31 марта

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине



По состоянию на утро 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев COVID-19 (за последние сутки – 94 новых случая). 17 человек умерли от коронавируса, 10 выздоровели. Еще 30 украинцев лечатся от коронавируса за рубежом, 8 выздоровели, 4 украинки в Италии, к сожалению, умерли.



В Киеве будут штрафовать за массовые собрания в парках. Продуктовые рынки будут работать, но с ограничениями. Врачам, которые работают с больными коронавирус, будут платить 300% зарплаты. Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 850 000 человек. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 марта.

География распространения коронавируса в Украине (данные по состоянию на утро 31 марта, вечером Минздрав не публиковал статистики по регионам):



Винницкая область – 36;



Волынская область – 3;



Днепропетровская область – 9;



Донецкая область – 6;



Житомирская область – 5 (1 летальный);



Закарпатская область – 1;



Запорожская область – 13;



Ивано-Франковская область – 45 (3 летальных);



Киев – 107;



Киевская область – 52 (2 летальных);



Кировоградская область – 4;



Львовская область – 6;



Луганская область – 2;



Одесская область – 11;



Полтавская область – 1;



Ровненская область – 13 (3 летальных);



Сумская область – 10 (1 летальный);



Тернопольская область – 78 (1 летальный);



Харьковская область – 1;



Херсонская область – 1;



Хмельницкая область – 3;



Черкасская область – 50;



Черновицкая область – 90 (2 летальных);



Черниговская область – 2.









Местные штабы и представители власти в течение дня отчитывались о ситуации в регионах:



Нардеп Сергей Шахов сообщил об улучшении состояния здоровья. Его уже выписали из больницы, потому что легкие чистые, однако результатов теста еще нет.





Во Львове массово проверяют водителей после того, как экспресс-тест показал коронавирус в водительницы трамвая. Теперь вирус предварительно диагностировали у еще двух водителей.





У пассажира рейса Доха – Киев, который 30 марта прибыл в Украину повысилась температура. Экспресс-тест показал отрицательный результат, пока ожидают результата ПЦР теста.





Коронавирус посмертно диагностировали у врача-гинеколога на Волыни. Он умер 29 марта. Соответственно в области подтверждено 3 случая заболевания, 1 из которых летальный.





Смерть от коронавируса подтвердили в Ровненской области. 58-летняя жительница села Тынное умерла в ночь на 30 марта.





На Буковине 7 пациентам делают вентиляцию легких, двое пациентов в тяжелом состоянии. Вечером Черновицкая ОГА сообщила о смерти двух людей от коронавируса – 1955 и 1962 годов рождения.





В Ивано-Франковске в умерла роженица с подозрением на коронавирус.





Число подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине возросло до 98. Среди больных – не менее 29 врачей. На коронавирус заболел мэр города Монастырска Андрей Старух.





Среди украинских военных не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. 151 боец ​​находится на изоляции.



Главные новости о коронавирусе в Украине



Глава МВД Арсен Аваков предположил, что карантин в Украине продлится минимум 2 месяца. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что менее чем через 2 – 3 месяца карантин могут ослабить, ведь "людям надо зарабатывать деньги".





В Украине готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывших из-за рубежа. В Киеве это Чернобыльская больница. Эти помещения обеспечат защитными костюмами, очками и масками. Всем прибывшим из-за рубежа будут делать ПЦР-тесты на 5 – 6 день обсервации. Если коронавируса у них не обнаружат, они смогут поехать домой на самоизоляцию. Мы получили эксклюзивные фото санатория "Пуща Конгресс", где украинцам предлагают платную обсервацию за 169 евро с человека.





Правительство своим постановлением разрешило больным на коронавирус выходить в аптеки и магазины по неотложной необходимости. Мы обратились за разъяснениями в Минздрав.





Продуктовые рынки во время карантина могут работать, но должны соблюдать следующие условия: на 20 квадратных метров только один покупатель, расстояние между людьми – не менее 1,5 метра, маски и перчатки обязательны для продавцов и покупателей, расстояние между местами торговли – не менее 3 метров.





Въезд в Ивано-Франковск будет ограничен со 2 апреля. На блокпостах будут всем мерить температуру.





В Тернополе ужесточили условия карантина: нельзя собираться в группы более 2 человек, а детям до 14 лет нельзя выходить без сопровождения родителей.





В Луцке запретили заходить в магазины без маски. Во всех магазинах должны фасовать продукты, в частности хлеб, овощи и фрукты.





В Киеве будут штрафовать людей, которые будут устраивать массовые собрания в парках. Всего в Украине уже составили более 3 000 админпротоколов за нарушение карантина и открыто 33 уголовных производства.





В Киеве на коронавирус тестируют всех, у кого есть воспаление легких. Всего в столице уже сделали 1900 экспресс-тестов.





Очередная партия ПЦР-тестов и медицинских средств из Китая прибыла в Украину. Все средства равномерно распределят между регионами.





Антимонопольный комитет запретил рекламировать в Украине "лекарства от коронавируса".





Правительство рассматривает возможность проиндексировать пенсии уже в апреле.





Украинским врачам увеличат зарплату уже с 1 апреля. Зеленский обещает тем, кто работает с больными COVID-19, поднятие зарплаты на 300%, всем остальным – на 200%. В то же время в Киеве Кличко обещает доплачивать врачам инфекционных отделений 5 – 10 тысяч. Ранее мэр Львова Андрей Садовый объявил о доплатах 10 тысяч гривен медицинским работникам, которые борются с COVID-19.





США выделили Украине 1,2 миллиона долларов на медицинскую и гуманитарную помощь во время борьбы с коронавирусом.





69% украинцев уже ощутили последствия карантина на своих бюджетах. Во время пандемии больше всего опрошенных (43%) боятся заразиться COVID-19, 34% боятся потерять доход.





Около 100 украинских дальнобойщиков застряли в Турции, которая закрыла свои границы для иностранцев. Они уже 10 дней вынуждены жить в своих грузовиках.





Сколько живет коронавирус на поверхностях / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире за 31 марта

Главное о коронавирусе в мире



По состоянию на 31 марта в мире подтверждены 853 799 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 42 000 человек умерли, 176 906 выздоровели. Топ-5 стран по распространению коронавируса: США (185 159), Италия (105 792), Испания (95 923), Китай (81 518), Германия (71 690).





ВОЗ считает, что в ближайшее время можно ожидать пика вспышки коронавируса и стабилизации ситуации в Европе.





Князь Монако Альбер II излечился от коронавируса и вышел из карантина. А вот 67-летний король Таиланда изолировался от коронавируса в элитном отеле Германии с 20 любовницами.





Совсем не понимают серьезности ситуации в Туркменистане. Там запретили слово "коронавирус" и вылавливают людей в масках.





В Великобритании люди скупили продуктов больше, чем перед Рождеством, продажи выросли на 20%. А в Австралии резко вырос спрос на алкоголь во время карантина, поэтому в стране ввели ограничение – не более 12 бутылок вина и двух ящиков пива в день в одни руки.



Исследование коронавируса



Человек, больной коронавирусом, наиболее заразный в первую неделю после появления симптомов. В это время количество вируса в жидкостях является наивысшим.





После исчезновения всех симптомов, коронавирус может жить в организме человека еще до 8 дней, поэтому ученые советуют продолжить самоизоляцию пациентов после выздоровления.





Ученые определили температуру воздуха, при которой SARS-CoV-2 является самым активным. Это 4 градуса тепла. В таких условиях вирус может прожить около 14 дней.

