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Виртуальный секс во время карантина: идеи и правила


Во время карантина важно заботиться о здоровье, а сексуальное здоровье не менее важно. Что делать, если вы с партнером оказались на расстоянии во время пандемии и почему это не повод забывать о сексе.

О том, как устроить сексуальную жизнь во время карантина, если находитесь на расстоянии с партнером, рассказала психотерапевт Ольга Хайдукова для The Village.


Виртуальный секс не хуже реального


Следует разделять секс с репродуктивной целью и секс для удовольствия. Современное понятие секса охватывает и физиологию, и психологию, оно гораздо шире. Поэтому сексом можно назвать любое взаимодействие между двумя людьми в контексте сексуального желания.


Именно поэтому виртуальный секс является полноценной разновидностью секса и имеет такие же фазы, как реальный.



Виртуальный секс имеет такие же фазы развития/Фото: Unsplash


Стадии секса:


ВЛЕЧЕНИЕ. На этом этапе происходит сексуальное фантазирование и формируется готовность начать сексуальные отношения с партнером. Мы чувствуем, что хотим заняться сексом именно с этим человеком. Кроме того, на этой фазе находятся все влюбленные, которые уже увлеклись друг другом, но еще не перешли к сексуальным отношениям.


Карантин – отличная возможность попробовать игру с партнером, чтобы получить максимальное удовольствие. Воспользуйтесь дистанцией, чтобы поделиться своими самыми сокровенными фантазиями.


ВОЗБУЖДЕНИЕ. Наше психологическое влечение обретает телесный отклик в виде субъективных ощущений сексуального удовольствия.


ОРГАЗМ. Это стадия наибольшего сексуального удовольствия.


СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Мы чувствуем удовольствие и мышечную релаксацию. Если во время этой фазы человек испытывает отвращение, грусть, страх, или полностью теряет сексуальное влечение к партнеру, можно говорить об определенном травматическом опыте.


Все эти стадии виртуального секса нужно использовать только собственное тело. Можно своими руками выполнять просьбы партнера относительно вашего тела и доводить себя до оргазма мастурбацией, а еще стимулировать партнера через фантазирование.


Для виртуального секса подходят любые каналы коммуникации: это может быть секс через сообщения и изображения, секс через видеосвязь, секс по телефону, использование парных секс-игрушек, которые синхронизируются с приложением.


Для кого-то секс на расстоянии может быть психологически комфортнее. В частности, когда человеку приходит сообщение интимного характера, можно взять себе столько времени, сколько нужно, чтобы ответить. В реальной жизни нам приходится сразу реагировать в ответ.



Для кого-то виртуальный секс может быть психологически комфортным/Фото:Unsplash


Будьте осмотрительны: правила безопасности


В виртуальном сексе действуют такие же правила, как в реальном: секс должен быть безопасным и по согласию.


Нужно доверять человеку, с которым вы собираетесь заниматься виртуальным сексом. Даже если это ваш постоянный партнер, позаботьтесь о безопасной площадке для этого.


Если для секса вы используете мессенджер, нужно выбирать тот, который не хранит сообщения на сервере.


Некоторые пары предпочитают геймерские чаты, на которых можно зарегистрироваться под никами, чтобы сохранить анонимность.


Виртуальный секс с малознакомым человеком


Если вы занимаетесь виртуальным сексом с малознакомым человеком, следует позаботиться о том, чтобы на фото или видео вас нельзя было узнать.


Перед виртуальным сексом важно обсудить отношение каждого из партнеров к тому, что переписки будут сохраняться. На это тоже нужно получать согласие.



Нужно все обсуждать с партнером, чтобы комфортно было обоим/Фото:Unsplash


Если один из партнеров не хочет, чтобы контент хранился, его нужно по-честному удалять.


Если желания партнеров по виртуальному сексу не совпадают, это нужно уважать, но не настаивать на сексе.


Помните, что условия карантина, тревога и стресс могут влиять на возбуждение и способность получать сексуальную разрядку, ведь психика всю энергию тратит на безопасность. На людей это действует по-разному: кому-то секса не хочется вообще, а кто-то может хотеть снять стресс с помощью секса.


Поэтому, если вы приглашаете своего партнера в сексуальную игру на расстоянии, будьте готовы, что его сексуальное влечение и возбуждение могут быть не такими, как у вас.





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