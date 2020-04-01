Сексапильная Деми Роуз похвасталась обнаженной грудью: фото 18+

Британская модель Деми Роуз даже во время пандемии коронавируса публикует фото, на которых демонстрирует сексуальные формы. Звезда поделилась жаркой фотографией, на которой похвасталась пышной грудью.

Знаменитость умеет из обычной фотосессии сделать такую, которая полна страсти и эротичности. Деми является обладательницей пышных соблазнительных форм, которые охотно показывает, надевая откровенные купальники и наряды. Находясь в изоляции, модель поделилась архивным кадром, на котором засветила обнаженную грудь.

Горячая Деми Роуз предстала перед камерой в латекстном красном корсете, который подчеркнул ее формы. К жаркому образу 25-летняя блогерша подобрала латексные длинные рукавицы. На шее было украшение в виде ошейника с сердечком.

На лице у звезды британского модельного бизнеса сиял насыщенный макияж в естественных тонах и с черными стрелками на веках. Волосы уложены в легкие локоны. Страстный взгляд Деми отвела в сторону и этим самым придала образу еще большей эротичности.