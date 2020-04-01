Сексапильная Деми Роуз похвасталась обнаженной грудью: фото 18+

Знаменитость умеет из обычной фотосессии сделать такую, которая полна страсти и эротичности. Деми является обладательницей пышных соблазнительных форм, которые охотно показывает, надевая откровенные купальники и наряды. Находясь в изоляции, модель поделилась архивным кадром, на котором засветила обнаженную грудь.
Горячая Деми Роуз предстала перед камерой в латекстном красном корсете, который подчеркнул ее формы. К жаркому образу 25-летняя блогерша подобрала латексные длинные рукавицы. На шее было украшение в виде ошейника с сердечком.
На лице у звезды британского модельного бизнеса сиял насыщенный макияж в естественных тонах и с черными стрелками на веках. Волосы уложены в легкие локоны. Страстный взгляд Деми отвела в сторону и этим самым придала образу еще большей эротичности.
Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirose