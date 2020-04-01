"Зеленый Коридор" Армения - Грузия - Россия | Новый вектор дружбы





Никол Пашинян.



"Зеленый коридор", который инициирован тремя странами, – это конкретный шаг и конкретное действие на преодоление уже имеющегося экономического кризиса. Здесь безусловным благополучателем от "зеленого коридора" будет являться Кандидат политических наук, доцент кафедры истории МГИК Артур Атаев рассказал, какую пользу несет каждой стране "зеленый коридор" для транзита грузов Армения , Россия и Грузия договорились обеспечить "зеленый коридор" для грузоперевозок Евразийского экономического союза (ЕАЭС), об этом ранее заявил премьер-министр Армении "Зеленый коридор", который инициирован тремя странами, – это конкретный шаг и конкретное действие на преодоление уже имеющегося экономического кризиса. Здесь безусловным благополучателем от "зеленого коридора" будет являться Армения , для которой Военно-грузинская дорога и коридор Россия-Грузия- Армения является "дорогой жизни" в условиях чрезвычайного положения и усугубляющегося экономического положения.

Второе, это экономическое решение будет иметь довольно серьезные последствия для традиционно устоявшейся в своем транзитном статусе Грузии. И на третьем месте здесь благополучателем является Россия, которая в большей степени выступает как экономический донор", – сказал Атаев.

