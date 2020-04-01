"Зеленый Коридор" Армения - Грузия - Россия | Новый вектор дружбы

Кандидат политических наук, доцент кафедры истории МГИК Артур Атаев рассказал, какую пользу несет каждой стране "зеленый коридор" для транзита грузов
Армения
, Россия и Грузия договорились обеспечить "зеленый коридор" для грузоперевозок Евразийского экономического союза (ЕАЭС), об этом ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян
.
"Зеленый коридор", который инициирован тремя странами, – это конкретный шаг и конкретное действие на преодоление уже имеющегося экономического кризиса. Здесь безусловным благополучателем от "зеленого коридора" будет являться Армения
, для которой Военно-грузинская дорога и коридор Россия-Грузия-Армения
является "дорогой жизни" в условиях чрезвычайного положения и усугубляющегося экономического положения.
Второе, это экономическое решение будет иметь довольно серьезные последствия для традиционно устоявшейся в своем транзитном статусе Грузии. И на третьем месте здесь благополучателем является Россия, которая в большей степени выступает как экономический донор", – сказал Атаев.
По мнению политолога, ЕАЭС теперь становится более притягательным.
"Если Евросоюз – это больше имиджевый проект, который в реальных условиях, мы видим на примере треугольника Франция-Германия-Италия, доказывает свою несостоятельность, то треугольник Россия-Грузия-Армения
в экономическом плане доказывает свою состоятельность, реальную экономическую объективность и даже необходимость", – заключил Атаев.