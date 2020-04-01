 
  • 02:24 – "Зеленый Коридор" Армения - Грузия - Россия | Новый вектор дружбы 
  • 02:07 – Уже можно поздравить Араика Арутюняна с победой на президентских выборах в Арцахе 
  • 02:24 – "Зеленый Коридор" Армения - Грузия - Россия | Новый вектор дружбы 
  • 02:24 – "Зеленый Коридор" Армения - Грузия - Россия | Новый вектор дружбы 
  • 18:37 – Руслана призналась, в чем секрет ее крепкого брака 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

"Зеленый Коридор" Армения - Грузия - Россия | Новый вектор дружбы

 
 
Кандидат политических наук, доцент кафедры истории МГИК Артур Атаев рассказал, какую пользу несет каждой стране "зеленый коридор" для транзита грузов

Армения, Россия и Грузия договорились обеспечить "зеленый коридор" для грузоперевозок Евразийского экономического союза (ЕАЭС), об этом ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Зеленый коридор", который инициирован тремя странами, – это конкретный шаг и конкретное действие на преодоление уже имеющегося экономического кризиса. Здесь безусловным благополучателем от "зеленого коридора" будет являться Армения, для которой Военно-грузинская дорога и коридор Россия-Грузия-Армения является "дорогой жизни" в условиях чрезвычайного положения и усугубляющегося экономического положения.
 
Второе, это экономическое решение будет иметь довольно серьезные последствия для традиционно устоявшейся в своем транзитном статусе Грузии. И на третьем месте здесь благополучателем является Россия, которая в большей степени выступает как экономический донор", – сказал Атаев.
 
По мнению политолога, ЕАЭС теперь становится более притягательным.
"Если Евросоюз – это больше имиджевый проект, который в реальных условиях, мы видим на примере треугольника Франция-Германия-Италия, доказывает свою несостоятельность, то треугольник Россия-Грузия-Армения в экономическом плане доказывает свою состоятельность, реальную экономическую объективность и даже необходимость", – заключил Атаев.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 25


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Грузия и Армения обсудили строительство «Моста дружбы» на границе
    » Проектируется ЛЭП из Грузии в Армению | Север - Юг
    » ЕФСР: Армения реально выиграет от участия в транспортной интеграции по оси Север-Юг
    » Пашинян и Токаев обсудили перспективы создания ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром
    » Пашинян посетит Сингапур и сделает все для прогресса в сотрудничестве с ЕАЭС
    » СМИ: Москва и Тбилиси завершили работу над процедурами торговли через Абхазию и Южную Осетию
    » Грузия открывает транспортный коридор из России в Армению | Хорошие Новости
    » Никол Пашинян призвал расширять сотрудничество с Грузией
    » Армения обсуждает коридор Персидский залив - Черное море с 4 государствами
    » София готова к участию в создании транспортного коридора Иран – Армения – Грузия – Болгария
    » Армения и Грузия обсудили альтернативные пути транспортировки грузов
    » Как зеленый чай спасет от жары и перегрева
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    "Зеленый Коридор" Армения - Грузия - Россия | Новый вектор дружбы

    • 02:24
    • 27
    • 0

    Уже можно поздравить Араика Арутюняна с победой на президентских выборах в Арцахе

    • 02:07
    • 41
    • 0

    Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлить

    • 21:25
    • 28
    • 0

    Цены на нефть в 2020 году будут удерживаться ниже $40 за баррель

    • 19:01
    • 54
    • 0

    В Белоруссии отлично справляются с противостоянием коронавирусу

    • 17:09
    • 59
    • 0

    Ожидается падение ВВП Украины на 3,9%

    • 16:24
    • 64
    • 0

    Управление сельским хозяйством Туркменистана будет полностью оцифровано

    • 15:33
    • 66
    • 0

    Медицинским сотрудникам Молдовы повысят зарплату в два раза

    • 13:32
    • 64
    • 0

    Антисанитария в Баку

    • 12:53
    • 71
    • 0

    Заявление МИД Армении в ответ на заявление МИД Турции о выборах, проводимых в Арцахе

    • 12:41
    • 77
    • 0

    Владимир Путин и Дональд Трамп выразили обеспокоенность в связи распространением Covid-19

    • 11:46
    • 69
    • 0

    Минздрав Таджикистана усилит подготовку больниц к приёму инфицированных

    • 10:08
    • 68
    • 0

    Президент Узбекистана поручил поддержать наиболее уязвимые слои населения

    • 09:14
    • 75
    • 0

    В мире заканчиваются презервативы из-за коронавируса

    • 19:11
    • 81
    • 0

    Чем протирать смартфон от микробов: важные советы

    • 18:03
    • 77
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57628
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52622
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47980
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43450
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37313
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 36462
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35830
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33108
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31427
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30498
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24228
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23381
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23197
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20900
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20323
    • 0

    "Зеленый Коридор" Армения - Грузия - Россия | Новый вектор дружбы

    • 02:24
    • 27
    • 0

    Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлить

    • 21:25
    • 28
    • 0

    Уже можно поздравить Араика Арутюняна с победой на президентских выборах в Арцахе

    • 02:07
    • 41
    • 0

    Цены на нефть в 2020 году будут удерживаться ниже $40 за баррель

    • 19:01
    • 54
    • 0

    Антисанитария в Баку

    • 12:53
    • 71
    • 0

    Заявление МИД Армении в ответ на заявление МИД Турции о выборах, проводимых в Арцахе

    • 12:41
    • 77
    • 0

    В Белоруссии отлично справляются с противостоянием коронавирусу

    • 17:09
    • 59
    • 0

    Ожидается падение ВВП Украины на 3,9%

    • 16:24
    • 64
    • 0

    Медицинским сотрудникам Молдовы повысят зарплату в два раза

    • 13:32
    • 64
    • 0

    В Армении подтверждено 482 случая Covid-19

    • 11:08
    • 54
    • 0

    Управление сельским хозяйством Туркменистана будет полностью оцифровано

    • 15:33
    • 66
    • 0

    Владимир Путин и Дональд Трамп выразили обеспокоенность в связи распространением Covid-19

    • 11:46
    • 69
    • 0

    Минздрав Таджикистана усилит подготовку больниц к приёму инфицированных

    • 10:08
    • 68
    • 0

    Президент Узбекистана поручил поддержать наиболее уязвимые слои населения

    • 09:14
    • 75
    • 0

    В России создали три препарата против COVID-19

    • 12:00
    • 93
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА