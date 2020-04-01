В Казахстане стартовало онлайн-обучение

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов 1 апреля объявил о переходе учащихся средних учебных заведений страны на дистанционное обучение, сообщает

По графику, сначала, 1 апреля пройдут тестовые онлайн-занятия, после, 2 апреля будет организовано всеобщее родительское собрание, целью которого, станет разъяснение методики новой формы получения знаний. Как пояснил глава министерства, главной задачей пробных уроков является техническая подготовка учеников и учителей. Они должны будут наладить связь, протестировать оборудование и ознакомиться с системой.

Продолжая свой рассказ, министр образования сообщил, что на родительской онлайн-конференции потребуется донести до пап и мам учащихся, как в целом планируется организовать весь учебный процесс. В этой связи, возникает необходимость их прямого участия, потому что они станут первыми консультантами детей, подчеркнул руководитель ведомства. Позже, 3 апреля пройдут классные часы, которые в едином режиме охватят всю страну, сказал Аймагамбетов.

На базе каждого областного отделения образования, открыты специальные кабинеты для координации и технико-методической поддержки нового вида обучения. Также, в этот процесс, будут вовлечены ресурсы национальных телевидения и радио. Телеканалы выпустят в эфир 3360 телеуроков, а «Казак радиосы», полностью покрывающее территорию страны, окажет помощь в устных занятиях по гуманитарным предметам. Напомним, что школьники, в полноценном онлайн-режиме, начнут обучаться с 6 апреля.