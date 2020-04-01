Правительство России будет контролировать эффективность государственных корпораций и компаний

Госдума РФ 1 апреля в третьем чтении приняла закон, который наделил кабинет министров России полномочиями контроля за деятельностью государственных корпораций и компаний. Об этом SNG.Today сообщили внижней палаты.Теперь, требования будет устанавливать правительство, к содержанию годовых отчётов госкорпораций — Ростеха, Росатома, Роскосмоса, Росавтодора, ВЭБ.РФ, АСВ, Фонда содействия реформированию ЖКХ.Кабинет министров РФ теперь будет полностью контролировать эффективность, от которой должна зависеть оплата труда сотрудников, также корпорация должна будет участвовать в решении социальных задач, во благо страны.В Госдуме, отметили, что это повысит прозрачность их работы и отследит правильность расходования бюджетных средств.На сегодня, данные корпорации и компании только предоставляли кабмину ежегодный бухгалтерский отчёт, который не позволяет оценить, насколько их деятельность соответствует целям и каков их вклад в экономику страны, другими словами, государственные компании и корпорации неподотчётны ни правительству, ни парламенту.Принятый закон, позволит улучшить систему отчётности и поможет увидеть освоены или не освоены бюджетные средства, которые государство вкладывает в национальные проекты, для улучшения жизни каждого гражданина Российской Федерации.