В Украине будет открыт рынок земли

Парламент Украины 31 марта принял законопроект о создании рынка земли сельхоз назначения. Реформа вступит в силу с 1 июля 2021 года. В первые несколько лет покупка земельных участков будет доступна только для физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины

Данные преобразования будут реализованы в рамках земельной реформы, инициированной украинским лидером Владимиром Зеленским ещё в сентябре прошлого года. Проект закона о рынке сельскохозяйственных земель подразумевает выдачу одному физическому лицу не более 100 гектаров земли. Юридические лица смогут приобрести соответствующие участки начиная с 2024 года.

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко отметил, что многие представители фракций Верховной Рады были против снятия моратория на продажу агарных земель. В результате ряда встреч и обсуждений главы государства с депутатами удалось найти компромисс, добавил чиновник. Он заострил внимание на том, что земли сельхоз назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Было подчеркнуто, что в соответствующем направлении сохранена господдержка АПК в размере 4 млрд гривен. Данные финансовые средства будут направлены в фонд гарантирования кредитов для сельхозпроизводителей.