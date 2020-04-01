Президент Молдовы встретился с руководителями крупных торговых точек

Глава государства Молдавия Игорь Додон 31 марта провёл встречу с руководством крупных торговых сетей в стране, которые занимаются продажей продовольственных товаров. В переговорах также участвовали министр МВД, министр сельского хозяйства и глава министерства экономики. В ходе разговора, руководители торговых точек заверили президента в том, что на период карантинного режима никакого повышения цен на продукты не будет. Повышение тарифов может произойти только в крайних случаях, таких как, увеличение транспортных цен и волотильность валютного курса. Об этом сообщает

Кроме того, участники встречи подчеркнули, что дефицита продуктов питания на сегодняшний день не существует, и отсутствуют препятствия для обеспечения граждан необходимыми товарами.

Также, директора торговых сетей сообщили лидеру страны о том, что они соблюдают правила предусмотренные Комиссией по ЧС для борьбы с инфекцией коронавируса и следят за тем, чтобы между покупателями в магазинах соблюдалась дистанция в один метр, обеспечением защитными средствами и масками.