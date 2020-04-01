Совбез Киргизии предложил премьеру наказать отдельных членов правительства

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 31 марта провёл заседание Совета безопасности, на котором раскритиковал работу министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева за допущенные ошибки. Лидер страны заявил, что растущее число инфицированных людей в стране, знак неудовлетворительной работы по борьбе с инфекцией коронавируса. В этом случае, члены Совбеза рекомендовали премьер-министру Мухаммедкалый Абылгазиеву принять срочные меры и наказать некоторых сотрудников правительства за недостаточную работу. Об этом сообщает

Кроме того, глава государства отметил, что деятельность по диагностированию заражённых эпидемией граждан и людей, имевших с ними контакт, проводится недостаточно удовлетворительно.

В том числе, Жээнбеков сообщил о том, что население выказывает недовольство работой комендатур, в частности, выдачей спецпропусков, оснащением блок-постов, экипировкой и обеспечением безопасности работников, которые находятся на постах.

Также, было обращено особое внимание на некачественную организацию работы по проверке прибывающих людей.