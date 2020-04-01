 
  • 19:05 – Туркменистан и ООН разработают план действий по профилактике коронавируса 
  • 02:24 – "Зеленый Коридор" Армения - Грузия - Россия | Новый вектор дружбы 
  • 15:00 – Никол Пашинян и Александр Лукашенко обсудили сложившеюся экономическую ситуацию 
  • 17:46 – Когда коронавирус пойдет на спад? 
  • 12:39 – Сексапильная Деми Роуз похвасталась обнаженной грудью: фото 18+ 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Совбез Киргизии предложил премьеру наказать отдельных членов правительства

Совбез Киргизии предложил премьеру наказать отдельных членов правительства
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 31 марта провёл заседание Совета безопасности, на котором раскритиковал работу министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева за допущенные ошибки. Лидер страны заявил, что растущее число инфицированных людей в стране, знак неудовлетворительной работы по борьбе с инфекцией коронавируса. В этом случае, члены Совбеза рекомендовали премьер-министру Мухаммедкалый Абылгазиеву принять срочные меры и наказать некоторых сотрудников правительства за недостаточную работу. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Кроме того, глава государства отметил, что деятельность по диагностированию заражённых эпидемией граждан и людей, имевших с ними контакт, проводится недостаточно удовлетворительно.

В том числе, Жээнбеков сообщил о том, что население выказывает недовольство работой комендатур, в частности, выдачей спецпропусков, оснащением блок-постов, экипировкой и обеспечением безопасности работников, которые находятся на постах.

Также, было обращено особое внимание на некачественную организацию работы по проверке прибывающих людей.





  •   Просмотров Сегодня: 32


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Лидер Кыргызстана провёл встречу с главой офиса Всемирного банка
    » Президент Киргизии провёл встречу с представителем валютного фонда
    » Президент Киргизии встретился с министром внутренних дел
    » Президент Киргизии провёл заседание Совета безопасности
    » Президент Киргизии встретился с председателем Национального банка
    » Состоялся телефонный разговор президентов Киргизии и Казахстана
    » Правительство Кыргызстана ввело ограничение на массовые мероприятия
    » Президент Молдовы провёл заседание правительства по проблеме коронавируса
    » Правительство Киргизии провело очередное заседание по борьбе с коронавирусом
    » Президент Киргизии запустил преобразование судебно-правовой системы страны
    » Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с делегацией парламентариев Швеции
    » Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Туркменистан и ООН разработают план действий по профилактике коронавируса

    • 19:05
    • 13
    • 0

    В Узбекистане впервые начали производить экологически чистое дизельное топливо

    • 18:52
    • 14
    • 0

    Когда коронавирус пойдет на спад?

    • 17:46
    • 26
    • 0

    Запуск таджико-китайского завода по добыче золота перенесён из-за коронавируса

    • 17:02
    • 30
    • 0

    Никол Пашинян и Александр Лукашенко обсудили сложившеюся экономическую ситуацию

    • 15:00
    • 47
    • 0

    Совбез Киргизии предложил премьеру наказать отдельных членов правительства

    • 14:58
    • 33
    • 0

    Президент Молдовы встретился с руководителями крупных торговых точек

    • 13:54
    • 29
    • 0

    В Украине будет открыт рынок земли

    • 12:45
    • 30
    • 0

    Сексапильная Деми Роуз похвасталась обнаженной грудью: фото 18+

    • 12:39
    • 44
    • 0

    Правительство России будет контролировать эффективность государственных корпораций и компаний

    • 11:54
    • 34
    • 0

    В Казахстане стартовало онлайн-обучение

    • 10:57
    • 29
    • 0

    Виртуальный секс во время карантина: идеи и правила

    • 10:51
    • 41
    • 0

    "Зеленый Коридор" Армения - Грузия - Россия | Новый вектор дружбы

    • 02:24
    • 53
    • 0

    Уже можно поздравить Араика Арутюняна с победой на президентских выборах в Арцахе

    • 02:07
    • 87
    • 0

    Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлить

    • 21:25
    • 55
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57634
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52644
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47983
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43458
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37322
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 36497
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35835
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33116
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31434
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30502
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24232
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23384
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23201
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20905
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20343
    • 0

    Когда коронавирус пойдет на спад?

    • 17:46
    • 26
    • 0

    Туркменистан и ООН разработают план действий по профилактике коронавируса

    • 19:05
    • 13
    • 0

    В Узбекистане впервые начали производить экологически чистое дизельное топливо

    • 18:52
    • 14
    • 0

    Никол Пашинян и Александр Лукашенко обсудили сложившеюся экономическую ситуацию

    • 15:00
    • 47
    • 0

    Запуск таджико-китайского завода по добыче золота перенесён из-за коронавируса

    • 17:02
    • 30
    • 0

    Совбез Киргизии предложил премьеру наказать отдельных членов правительства

    • 14:58
    • 33
    • 0

    Президент Молдовы встретился с руководителями крупных торговых точек

    • 13:54
    • 29
    • 0

    В Украине будет открыт рынок земли

    • 12:45
    • 30
    • 0

    Правительство России будет контролировать эффективность государственных корпораций и компаний

    • 11:54
    • 34
    • 0

    В Казахстане стартовало онлайн-обучение

    • 10:57
    • 29
    • 0

    "Зеленый Коридор" Армения - Грузия - Россия | Новый вектор дружбы

    • 02:24
    • 53
    • 0

    Сексапильная Деми Роуз похвасталась обнаженной грудью: фото 18+

    • 12:39
    • 44
    • 0

    Виртуальный секс во время карантина: идеи и правила

    • 10:51
    • 41
    • 0

    Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлить

    • 21:25
    • 55
    • 0

    Уже можно поздравить Араика Арутюняна с победой на президентских выборах в Арцахе

    • 02:07
    • 87
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА