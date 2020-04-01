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Запуск таджико-китайского завода по добыче золота перенесён из-за коронавируса

Запуск таджико-китайского завода по добыче золота перенесён из-за коронавируса
Запуск совместного предприятия Таджикистана и Китая «TALCO Gold» по производству сурьмы и золота был перенесён примерно на три месяца. Представители китайской стороны объяснили это закрытием границ страны, в связи с возможными рисками распространения COVID-19. Об этом 31 марта сообщило ИА Reuters.

Производственный комплекс «TALCO Gold» планировалось ввести в эксплуатацию на севере Таджикистана в марте 2020 года. Завод принадлежит государственному унитарному предприятию «TALCO» и китайской компании «Tibet Huayu Mining Co». 

На предприятии планировалось начать производство сурьмы, золота и металла, используемого в батареях и антипиренах, из месторождений Кончоч. Тем не менее, руководитель департамента информации таджикской компании Игорь Саттаров отметил, что запуск ожидается в середине этого года. 

Сотрудник китайской компании заявил, что ввод завода в эксплуатацию будет осуществлён примерно через три месяца. По словам представителя «Tibet Huayu Mining Co», строительные бригады и оборудование пока не допускаются в страну, в связи с принятыми мерами по противодействию проникновению COVID-19 в Таджикистан. 

Совместное предприятие «TALCO Gold» стремится в конечном итоге перерабатывать 10% от мирового производства сурьмы. Общий объём инвестиций закрытого акционерного общества составляет 200 млн долларов. Предполагается, что этот комплекс станет самым большим заводом по переработке сурьмяного концентрата в Центральной Азии. Ожидается, что годовая производственная мощность предприятия достигнет 2,2 тонн золота и 15 тыс. тонн сурьмы.





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