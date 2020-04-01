Никол Пашинян и Александр Лукашенко обсудили сложившеюся экономическую ситуацию

Кроме того, собеседники затронули вопросы, связанные с партнёрством в рамках ЕАЭС. В связи с этим, белорусская сторона планирует обсудить новые глобальные экономические вызовы в рамках организации, которые возникли в нынешней непростой ситуации.
Напомним, что председателем ЕАЭС в 2020 году является Александр Лукашенко.
Далее, лидеры двух стран обсудили мировые цены на природный газ, который поставляется из РФ и эпидемиологическую ситуацию в Армении и Белоруссии.
Помимо этого, вице-премьер Армении Мгер Григорян 31 марта, лично обратился по этому вопросу к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, в письме говорится, что надо начать переговоры по изменению цены на поставляемый в Армению газ из-за негативного влияния вируса на социально-экономическое развитие обеих стран.
Добавим, что в Минске 10 апреля планируется провести заседание межправительственного совета стран ЕАЭС, однако из-за пандемии, заседание состоится в формате видеоконференции. Также, очередное собрание Высшего евразийского экономического совета с участием лидеров стран ЕАЭС запланировано провести в белорусской столице 19 мая.
Отметим, что Белоруссия готова взять на себя проведение данной встречи в случае согласия всех сторон.