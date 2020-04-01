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В Узбекистане впервые начали производить экологически чистое дизельное топливо

В Узбекистане впервые начали производить экологически чистое дизельное топливо
Акционерное общество Узбекнефтегаз 31 марта объявило о производстве высококачественного и экологически чистого дизельного топлива классов Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отметим, что из-за введённого карантина французские специалисты компании Axens не смогли участвовать в замене катализатора установки очистки «смесь жидких углеводородов» – газойля. Поэтому, установка новой каталитической системы в реактор прошла в режиме онлайн.

Узбекско-французские специалисты провели лабораторные анализы, и установили, что количество соединений серы в полученном дизельном топливе составляет 3 ppm – это соответствует дизельному топливу класса Евро-5 (не более 10 ppm). 

Скажем, что в Бухарском НПЗ теперь будут производить до 100 тысяч тонн дизельного топлива Евро-5 в год, по существующей новой технологической схеме.

Специалисты отметили, что новое ДТ повысит производительность двигателя, снизит коррозию, уменьшит выброс выхлопных газов и продлит службу цилиндров.

Напомним, что Шавкат Мирзиёев 6 февраля 2020 года провёл совещание, посвящённое нефтегазовой промышленности, на котором главе правления АО Узбекнефтегаз Мехриддину Абдуллаеву, дал указания определить основные задачи дальнейшего развития нефтегазового сектора.

В акционерном обществе, в целях выполнения поставленных задач, разработана «дорожная карта», где включено поэтапное модернизирование Бухарского НПЗ.

В результате на этой неделе впервые в истории промышленности Узбекистана было запущено производство экологически чистого и высококачественного дизельного топлива классов Евро-4 и Евро-5.

Добавим, что в Евросоюзе этот экологический стандарт ДТ Евро 5 ввели с 2009 года. 





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