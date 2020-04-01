Туркменистан и ООН разработают план действий по профилактике коронавируса

— Основная цель этого плана состоит в том, чтобы определить потребности страны в сфере профилактики и борьбы с проникновением инфекции на территорию государства. Это «живой» документ, и он будет регулярно обновляться при необходимости, — сказала постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова.

Представители ряда министерств Туркменистана 31 марта встретились с руководством резиденции Организации Объединённых Наций в стране для рассмотрения проекта национального плана обеспечения готовности к противодействию распространению вируса COVID-19 на территории государства. Об этом сообщили в пресс-службе ООН

Она также добавила, что данный проект предусматривает комплекс действий по смягчению влияния коронавируса на социально-экономическую сферу в случае его распространения в стране.

Программа определяет цели, стратегии и действия по реагированию на чрезвычайные ситуации, а также описывает структуру соответствующего противодействия и распределения обязанностей, которые обеспечат координацию и эффективность действий в случае ЧС.

Согласно данным министерства здравоохранения, на данный момент в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Страна систематически принимает все необходимые меры для недопущения проникновения COVID-19 на территорию страны. Во всех городах созданы специальные пункты контроля, где с помощью инфракрасных термометров проверяют температуру тела граждан. Во всех общественных местах проводится дезинфекция. При выявлении высокой температуры жителей страны отправляют на карантин в инфекционные больницы под наблюдение высококвалифицированных врачей. Минздрав также закупил достаточное количество тест-систем для диагностики COVID-19.