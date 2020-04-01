Когда коронавирус пойдет на спад?

Пандемия нового коронавируса пойдет на спад к концу апреля. К такому мнению пришел ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

"Я уверен, что благодаря жестким мерам каждой из стран эпидемиологическую ситуацию в мире можно взять под контроль. Я ожидаю, что примерно к концу апреля эпидемия должна пойти на спад", - заявил Чжун Наньшань в интервью местному телевидению, передает РИА Новости.

29 марта Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

