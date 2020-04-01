Когда коронавирус пойдет на спад?
- 01.04.2020, 17:46,
- В Мире + Европа Общественность Медицина
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Источник:FMG NEWS
Пандемия нового коронавируса пойдет на спад к концу апреля. К такому мнению пришел ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
"Я уверен, что благодаря жестким мерам каждой из стран эпидемиологическую ситуацию в мире можно взять под контроль. Я ожидаю, что примерно к концу апреля эпидемия должна пойти на спад", - заявил Чжун Наньшань в интервью местному телевидению, передает РИА Новости.
29 марта Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
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