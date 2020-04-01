Президент России подписал закон, облегчающий экспорт в Армению нефтепродуктов

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 года», об этом сообщается на сайте Кремля.

"Протоколом предусматривается, что декларирование товаров, указанных в подпункте 1 (бензин автомобильный с октановым числом менее 95 (по исследовательскому методу), дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей) и в подпункте 3 (парафин нефтяной жидкий, фракция С13) пункта 2 статьи 1 Соглашения и вывозимых из Российской Федерации в Республику Армения, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством Российской Федерации”,- — сообщает пресс-служба Кремля.