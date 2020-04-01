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Заявление МИД РА о состоявшихся 31 марта президентских и парламентских выборах в Арцахе

Мы поздравляем власти и народ Арцаха с проведением свободных и справедливых выборов 31 марта в соответствии с высокими демократическими стандартами
Народ Арцаха в действительности заслужил право жить свободно и достойно, иметь демократическое и современное общество. Эти общегосударственные выборы, которые прошли в условиях свободной конкуренции и гражданской солидарности, являются лучшим доказательством этого.
Они еще раз доказали, что права человека, в частности право голосовать и принимать участие в управлении, являются неотъемлемыми и универсальными. Основополагающие документы по правам человека, в частности Всеобщая декларация прав человека и Международные пакты о правах человека, четко определяют, что в контексте прав человека не следует проводить никаких различий на основе политического, правового или международного статуса территории, и все народы в силу права на самоопределение могут свободно определять свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Краеугольным камнем урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта является право народа Арцаха на самоопределение. Эта реальность в полной мере отражена в принципах и элементах урегулирования, представленных Сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которые закрепляют право народа Арцаха на окончательный правовой статус Арцаха посредством выражения юридически обязательного волеизъявления.
Примечательно, что Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своем заявлении о выборах в Арцахе, в контексте принципов и элементов урегулирования конфликта еще раз подчеркнули роль народа Арцаха в определении своего будущего.
Будущие власти Арцаха, которые в результате парламентских выборов уже получили, а по итогам второго тура президентских выборов получат мандат от народа Арцаха, несут особую ответственность и роль в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.
Активное участие избранных властей Арцаха как основной стороны в урегулировании конфликта существенно повысит эффективность переговорного процесса и обеспечит прогресс в ключевых аспектах урегулирования.
Выборы в Арцахе важны с точки зрения укрепления демократии, прав человека и гражданского общества в регионе. Это вновь подтверждает тот факт, что конфликт не может стать непреодолимым барьером на пути построения демократических обществ.
В эти дни мы также отдаем дань памяти жертвам военной агрессии и зверств, совершенных Азербайджаном против народа Арцаха четыре года назад. В этом контексте считаем необходимым подчеркнуть, что демократическое развитие всех стран региона и формирование органов власти подотчетных перед своими народами является залогом региональной безопасности и мирного урегулирования конфликта.


  Источник:FMG NEWS

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