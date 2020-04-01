Азербайджанская нефть стоит 19 долларов, а баррель Джермука 110 долларов

Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке составляет 19,43 доллара, сообщает АзерТАдж.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 доллара США), максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).





Баррель нефти (Американский нефтяной баррель) – принятая на мировом рынке единица измерения объема нефти равная 158,988 литра или 42 галлонам. О происхождении термина существует несколько версий. Наиболее обоснованной кажется следующая: первоначально нефть транспортировали в бочках именно такого объема, возможно потому, что с ее весом свободно справляется один грузчик. Однако, мировой рынок оперирует, в основном, баррелем. Таким образом удобнее считать сырую нефть разной плотности и, соответственно, разного веса. Кроме того, при транспортировке танкерами и по трубопроводам объем оказывается гораздо информативнее, чем вес.





Так вот если посчитать рыночную цену армянской минеральной воды Джермук в баррелях то получится 110 доллара США за 158,988 литра Джермука. А вода на рынке не меньше цениться чем нефть.