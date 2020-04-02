В молдавском выставочном павильоне будет оборудован карантинный центр

Глава государства Молдавия Игорь Додон 1 апреля посетил выставочный центр Moldexpo, в Кишинёве, в котором будет оборудован карантинный центр для граждан с подозрением на инфицирование коронавирусной эпидемией. Заражение будет диагностироваться с помощью тестов, по результатам которых, инфицированных лиц отправят в больничные учреждения. Об этом сообщает

В посещении центра, также, принял участие градоначальник столичной администрации Ион Чебан.

Лидер страны ознакомился с ходом работ по обустройству здания, площадь которого, составляет не менее 5000 кв. м.

Руководитель павильона Олег Круду заявил, что прилагаются все усилия для того, чтобы в скором времени было создано порядка 300-400 койка мест и организовано необходимое оборудование для приёма граждан с подозрением на инфекцию.

По словам Додона, необходимо быть готовыми к возможному обострению кризиса, вызванного вирусом. Нужно учитывать количество заражённых лиц.

Кроме того, президент подчеркнул, что карантинный центр поможет больницам снять нагрузку и более эффективно управлять обстановкой.