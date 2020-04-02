В молдавском выставочном павильоне будет оборудован карантинный центр

В посещении центра, также, принял участие градоначальник столичной администрации Ион Чебан.
Лидер страны ознакомился с ходом работ по обустройству здания, площадь которого, составляет не менее 5000 кв. м.
Руководитель павильона Олег Круду заявил, что прилагаются все усилия для того, чтобы в скором времени было создано порядка 300-400 койка мест и организовано необходимое оборудование для приёма граждан с подозрением на инфекцию.
По словам Додона, необходимо быть готовыми к возможному обострению кризиса, вызванного вирусом. Нужно учитывать количество заражённых лиц.
Кроме того, президент подчеркнул, что карантинный центр поможет больницам снять нагрузку и более эффективно управлять обстановкой.