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Нурмат Атабеков провёл брифинг

Нурмат Атабеков провёл брифинг
Руководитель государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана Нурмат Атабеков 2 апреля провёл онлайн-брифинг. В видеообращении он ответил на волнующие вопросы узбекских граждан. Об этом сообщили в телеграмм-канале оперативного штаба.

Один из многочисленных вопросов - остановит ли коронавирус тёплая погода?

На что Нурмат Атабеков ответил, что ближайшие месяцы это покажут. Также он добавил, что исследование узбекских специалистов, показало, что 95 процентов заражения произошло при температуре от -2 до 10 °C. Это указывает на активность вируса в более холодных климатических условиях

Далее, на вопрос, какие штрафы предусмотрены для узбекских граждан, которые не носят маску в течение временного карантина?

Глава госинспекции напомнил, что согласно статье 54 Кодекса об административной ответственности, не ношение маски в общественных местах карается штрафом до 5-кратного размера расчётной базовой величины.  

Помимо этого, Нурмат Атабеков заявил, что тряпичные медицинские маски нельзя использовать более двух часов, а респираторные можно использовать много раз, в соответствие с указанным сроком.

Продолжая, глава санитарно-эпидемиологического надзора подчеркнул, что карантин нужен, чтобы заболевших людей огородить от не инфицированных. Таким образом, медики смогут выявлять новые случаи заболевания.

Также, он подчеркнул, что дезинфекцию проводят агентство санитарно-эпидемиологического благополучия, министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство обороны и национальная гвардия Узбекистана.

Напомним, что с 1 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах введён режим самоизоляции. Гражданам старше 65 лет категорически запрещается покидать свои дома. Только в случае необходимости можно выйти в ближайшую аптеку, магазин продуктов питания и товаров первой необходимости, а также вынести мусор.





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