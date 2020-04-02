Самые бедные украинцы получат финпомощь от государства

Власти Украины окажут финподдержку бедным слоям населения. Данное заявление было сделано 1 апреля лидером страны Владимиром Зеленским, в ходе селекторного собрания. Он также сообщил о расширении дополнительных социальных и экономических гарантий, сообщает пресс-служба президента Украины

По словам главы государства, в связи с распространением коронавируса, в стране наблюдается ухудшение благосостояния граждан с наименьшими финансовыми доходами. По этой причине, было принято решение найти и выделить денежные средства из госбюджета, для помощи самым бедным украинцам. Зеленский попросил премьера Дениса Шмыгаля подготовить в ближайшее время список соответствующих лиц и рассчитать необходимый объём госпомощи.

В рамках собрания был также обсуждён вопрос остановки роста цен на товары социальной значимости. Было подчёркнуто, что некоторые продукты даже стали дешевле. В дополнение к новому проекту, кабмин инициирует программу предоставления рабочих мест для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.

Президент Украины также подписал закон о расширении гарантий социально-экономического направления. В рамках реформы, зарплаты медиков и соответствующих сотрудников будут увеличены на 300%. Помощь будет предоставлена и работникам соцзащиты, которые оказывают услуги гражданам на дому.