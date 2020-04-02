Президент Кыргызстана провёл телефонную беседу с вице-президентом Всемирного банка по Европе и ЦА

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 1 апреля провёл разговор по телефону с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером. Участники беседы обсудили насущные вопросы, касающиеся взаимного сотрудничества и принимаемые меры по борьбе против дальнейшего проникновения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Глава государства подчеркнул необходимость сплочения усилий мирового сообщества для недопущения и уничтожения эпидемии.

В свою очередь, Мюллер заявил, что Всемирный банк, вместе с остальными финансовыми учреждениями, намерен приложить все возможные силы, чтобы справиться с последствиями, вызванными инфекцией.

По словам вице-президента, банк считает необходимым оказывать поддержку в сохранении финансовой стабильности, восстановлении роста и развития экономического состояния стран, в том числе и Киргизии.

Кроме того, официальные лица затронули вопрос, который касается выделения финансовой поддержки Кыргызстану, в виде бюджетной помощи в сложившейся обстановке.