Президент Кыргызстана провёл телефонную беседу с вице-президентом Всемирного банка по Европе и ЦА

Глава государства подчеркнул необходимость сплочения усилий мирового сообщества для недопущения и уничтожения эпидемии.
В свою очередь, Мюллер заявил, что Всемирный банк, вместе с остальными финансовыми учреждениями, намерен приложить все возможные силы, чтобы справиться с последствиями, вызванными инфекцией.
По словам вице-президента, банк считает необходимым оказывать поддержку в сохранении финансовой стабильности, восстановлении роста и развития экономического состояния стран, в том числе и Киргизии.
Кроме того, официальные лица затронули вопрос, который касается выделения финансовой поддержки Кыргызстану, в виде бюджетной помощи в сложившейся обстановке.