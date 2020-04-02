Комендант Армении ужесточил ограничения на свободу передвижения по стране

Комендант режима ЧП, вице-премьер Армении Тигран Авинян 1 апреля провёл экстренное заседание комендатуры и принял новое решение об ограничениях на всей территории страны. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства.

Вице-премьер Тигран Авинян заявил, что право граждан свободно передвигаться по всей республике временно ограничено, а также необходимо находиться дома ближайшие 10 дней. Кроме того, изменять место временной самоизоляции, нельзя.

Комендатура чрезвычайного положения Армении, также приостановила движение общественного транспорта, кроме железнодорожного сообщения и такси.

Комендант режима ЧП Тигран Авинян подчеркнул, что ограничения продлятся до 12 апреля. Также, принятое решение, касается некоторых видов экономической деятельности.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы, связанные с установкой специальных контрольно-пропускных пунктов, дезинфекцией и противоэпидемическими мерами, которые будут контролировать полиция и Служба национальной безопасности. В связи с этим, для выхода на работу нужно иметь при себе паспорт и спецсправку от работодателя.

Добавим, что в стране с 16 марта по 14 апреля объявлен режим ЧП. Отметим, что в Армении на 2 апреля подтверждённых случаев COVID-19 достигло 663, число излечившихся от инфекции составляет 31. Также, граждане Армении могут изучить на специальном сайте, всю информацию о коронавирусной инфекции.