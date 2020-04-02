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Об отсутствии COVID-19 в Таджикистане и Туркменистане сообщили в ВОЗ

Об отсутствии COVID-19 в Таджикистане и Туркменистане сообщили в ВОЗ
Согласно подтверждённым данным Всемирной организации здравоохранения в Таджикистане и Туркменистане не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусным заболеванием. Информация была предоставлена 31 марта представителем ВОЗ в Республике Таджикистан Галиной Перфильевой, сообщает телеканал «Таджикистан».

Было отмечено, что международная организация активно взаимодействует с соответствующими лабораториями в двух странах. Перфильева также подчеркнула, что из 53 заражённых государств региона Таджикистан и Туркменистан являются единственными странами, где ещё не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Она заострила внимание на том, что оба государства ведут активную политику профилактики инфекции совместно с крупными международными организациями.

По словам Перфильевой, на сегодняшний день в Таджикистане было проведено больше 700 анализов. Соответствующие результаты были отрицательными, добавила представитель ВОЗ. При этом для доказательства материалы исследований были отправлены в Москву и Лондон, где после повторной проверки данные подтвердились. Также, было подчеркнуто, что в странах есть достаточное количество тест-систем для обнаружения болезни среди граждан с симптомами.





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