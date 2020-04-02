Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 1 апреля побеседовали по телефону. В рамках разговора, главы стран обговорили ситуацию в сирийском Идлибе, а также взаимодействие по возвращению граждан РФ из турецких городов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также, лидеры двух стран рассмотрели мировую ситуацию, из-за пандемии COVID-19, в связи с этим, Владимир Путин уделил внимание совместному взаимодействию в деле возвращения в РФ находящихся в Турции россиян. Также, президенты проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с инфекцией.

Продолжая беседу, Путин и Эрдоган затронули вопросы сирийского мирного урегулирования, включая реализацию российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года, по стабилизации обстановки в идлибской зоне, а также обсудили ситуацию на сирийско-турецкой границе.

Отметим, что с 16 марта военнослужащие России и Турции приступили к патрулированию автомагистрали М-4, на основании соглашения.

Напомним, что в январе 2017 года в Астане состоялась встреча по урегулированию конфликта в САР, участниками стали Россия, Иран и Турция – так называемая Астанинская тройка.

Кроме того, обсуждён ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.

Стороны, также, затронули ливийскую проблематику. Скажем, что после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, внутриполитические конфликты в стране не стихают до сих пор.

Добавим, что 19 января 2020 года в немецкой столице прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Франции, ФРГ, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. По итогам встречи, стороны обязуются воздержаться от вмешательства в данный внутриливийский конфликт и призвали к политическому согласию конфликтующих сторон в Ливии.