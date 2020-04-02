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Туркменские женщины будут активно привлекаться к участию в госделах

Туркменские женщины будут активно привлекаться к участию в госделах
Власти Туркменистана планируют расширить политику гендерного равенства в стране. Женщины будут активно привлекаться к участию в государственных делах. Данное заявление было сделано советником по гендерным вопросам в Региональном центре ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Армандсом Пуполсом, сообщает пресс-служба РЦПДЦА.

Представитель международной организации заострил внимание на том, что на данный момент парламент Туркменистана возглавляет женщина. По его мнению, это очень хороший пример того, как страна активно продвигает гендерное равенство во всех сферах государственной деятельности. Согласно статистике, по состоянию на конец 2019 года около 25% всех депутатов в стране составляли представительницы прекрасного пола.

Пуполс отметил, что Туркменистан активно сотрудничает с РЦПДЦА по вопросам равенства женщин. Между региональным центром ООН и государством ведутся обсуждения по созданию платформы для расширения участия представительниц женского населения в государственных и общественных делах. На данный момент, ведётся работа над формированием сети женщин на руководящих постах в Центральной Азии, в том числе в Туркменистане. 

Кроме того, страна примет участие в ряде проектов РЦПДЦА, направленных на решение вопросов участия женщин в управлении водными ресурсами и глобальной контртеррористической деятельности, добавил Пуполс.





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