Премьер Белоруссии указал на некоторые отставания в развитии страны

Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас 31 марта провёл заседание с членами президиума совета министров, по обсуждению вопросов инновационного развития страны на 2016–2020 годы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии.

Премьер, открыв заседание, сообщил, что по результатам прошедшего года не выполнены некоторые показатели, но был соблюдён рост инновационного развития страны. По показателям глобального инновационного индекса, Беларусь продвинулась вперёд на 14 пунктов и встала на 72 место.

Продолжая совещание, Румас обратил внимание чиновников госоргана на тот факт, что хорошие общие результаты, не отменяют рассмотрения правительством и негативных обстоятельств. В этой связи, глава совета министров указал на то, что заказчики халатно относятся к взятым обязательствам. Многие объекты, реализуемые по государственным проектам, в 2019 году так и не были введены в эксплуатацию в обещанный срок, и тем самым сорвали запланированные выходы новых производств на полную мощность.

Далее, Румас адресовал, соответствующим представителям правительства, претензии по поводу снижения финансирования научной деятельности почти в два раза, в соотношении с 2018 годом. Проанализировав все недостатки и упущения, глава правительства поручил исполнительным органам, в следующую пятилетку, догнать отставания по графикам инновационного развития.